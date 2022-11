Una ucraniana afirma que las personas que hablan ruso son de "otra clase" (VIDEO)

Dos mujeres han mantenido una disputa en una tienda de alimentos en Ucrania después de que una de ellas afirmara que las personas de habla rusa no son de "primera clase". Aparentemente, su ira fue provocada a raíz de que la otra clienta no hablara en ucraniano en su presencia. Tras autodefinirse como "una patriota de Ucrania", la mujer acusó a los rusoparlantes de "venir aquí con la agresión de Putin".

"¿Acaso usted me conoce? ¿Quién soy, de dónde vengo? ¿Cuántos años hace que llegué aquí?", le preguntó la clienta que recibió las inculpaciones y decidió grabar la escena en video. "¿Por qué no intenta siquiera hablar ucraniano?", le volvió a insistir la otra. "No es usted ucraniana", agregó con firmeza.

"Si una persona habla ruso, no es una persona para usted, ¿verdad?", le preguntó su interlocutora. "No, es de otra clase", no dudó en responder la mujer, afirmando que ella, al contrario, sí que es de "primera clase" por hablar en ucraniano.

Fue entonces, cuando la persona que grababa el video amenazó con publicarlo en las redes sociales. "Publíquelo donde quiera. Nuestra región es bastante educada y culta, a diferencia de ustedes", aseguró, agregando que "los rusos hablan ruso en todas partes".

"No me importa, ya ve, no me comunicaré con usted, porque está equivocada, eso es todo", le respondió la rusófona para poner fin a la discusión.