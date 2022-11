Andrés Guardado respalda a Lionel Messi tras la polémica desatada por 'Canelo' Álvarez

El futbolista mexicano Andrés Guardado reaccionó a la intimidación lanzada por su compatriota, el boxeador Saúl 'Canelo' Álvarez, contra Lionel Messi, a quien amenazó supuestamente por haber "limpiado el piso" con una camiseta de México durante el festejo por el triunfo 2-0 de la 'albiceleste' sobre la 'tricolor'.

Canelo se indignó por un video de Messi empujando con el pie una camiseta del equipo mexicano mientras intentaba quitarse uno de sus botines. Al respecto, el capitán del seleccionado mexicano respondió que el púgil había malinterpretado el contexto.

"Sé la persona que es Leo. Quizás, Canelo no entiende lo que pasa en un vestuario. A mí me parece una tontería. Leo ha tenido muchos detalles, no solo conmigo. Lo que se ha generado es para vender algo o generar polémicas", afirmó este martes Guardado en una entrevista con el canal TyC Sports.

Asimismo, reveló que la camiseta de la discordia es la misma que intercambió con el astro argentino. "La playera del piso era la mía y me quedé con la suya e igual la puse en el piso porque es como ordena utilería".