Al menos dos muertos y decenas de desaparecidos deja un deslizamiento de tierra en Brasil

A chuva não dá trégua e as equipes de resgate seguem na região do deslizamento na BR-376 fazendo um trabalho importante e delicado. Há poucos, o comandante do Corpo de Bombeiros do Paraná, coronel Manoel Vasco, falou em torno de 30 pessoas mortas. Que tragédia, que tristeza! pic.twitter.com/LebiQaYaum