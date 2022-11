"Me dejé llevar por la pasión": Saúl 'Canelo' Álvarez se disculpa con Messi tras amenazarlo

El boxeador mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez se disculpó este miércoles con el futbolista argentino Lionel Messi después de haberle amenazado en redes por supuestamente haber "limpiado el piso" con la camiseta de la selección de México.

"Estos últimos días me dejé llevar por la pasión y el amor que siento por mi país e hice comentarios que estuvieron fuera de lugar por lo que quiero disculparme con Messi y la gente de Argentina", escribió 'Canelo' en su cuenta de Twitter.

"Todos los días aprendemos algo nuevo y esta vez me tocó a mí", reflexionó el boxeador.

Estos últimos días me dejé llevar por la pasión y el amor que siento por mi país e hice comentarios que estuvieron fuera de lugar por lo que quiero disculparme con Messi y la gente de Argentina. Todos los días aprendemos algo nuevo y esta vez me tocó a mí. — Canelo Alvarez (@Canelo) November 30, 2022

Tras la victoria de Argentina por dos goles a cero contra México, se viralizó un video en el vestuario de la 'albiceleste', en el que se ve a Messi quitarse uno de sus botines y empujando una camiseta de México que estaba en el suelo, la cual había intercambiado tras el encuentro.

Esto provocó una respuesta del 'Canelo' Álvarez, quien recurrió a sus redes sociales para amenazar al astro argentino. "Que le pida a Dios que no me lo encuentre […] Así como respeto, ¡Argentina tiene que respetar a México! No hablo del país [Argentina], hablo de Messi por la mam**** que hizo", tuiteó.

Algunos futbolistas profesionales, como el argentino Sergio 'Kun' Agüero y el español Cesc Fàbregas, explicaron que era normal que los jugadores dejaran las camisetas en el suelo por el sudor.

En otro trino, el boxeador deseó "mucho éxito" a México y Argentina en sus partidos a disputarse este miércoles contra las selecciones de Arabia Saudita y Polonia, respectivamente.

"Aquí seguiremos apoyando a México hasta el final", tuiteó.