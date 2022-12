Acusan al príncipe heredero saudí de "manipular" la Justicia estadounidense en el caso de Khashoggi

Un abogado de Hatice Cengiz, prometida de Jamal Khashoggi, el periodista saudí de The Washington Post asesinado en 2018, acusó al príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salmán al Saud, de "manipular" el sistema judicial de Estados Unidos para salir impune de las acusaciones por su presunta participación en el crimen.

En una presentación legal escrita este martes, citada por el diario The Guardian, Keith Harper instó al juez del Tribunal de Distrito de Columbia, John Bates, a rechazar las declaraciones del Departamento de Estado de EE.UU., en las que permite y reconoce la inmunidad de Bin Salmán por su alta posición oficial. Cabe recordar que el príncipe heredero fue nombrado presidente del Consejo de Ministros a finales de septiembre.

"Esa decisión no obliga a este tribunal a acceder al intento flagrante de MBS [Mohammed bin Salmán] de manipular la jurisdicción de este tribunal y, por lo tanto, garantizar la impunidad por el horrible asesinato que ordenó", afirmó el letrado.

Recordando que lo expresado por la Administración estadounidense es solo una opinión que puede ser descartada y no tomada en cuenta, Harper insiste en que el tribunal debería "negarse a proteger" al ahora jefe de Gobierno saudí. Argumenta además que no existe "ningún nombramiento comparable en la historia del derecho internacional" en el que un acusado haya sido designado para un alto cargo con el único propósito de obtener inmunidad soberana y, por lo tanto, no ser procesado.

Harper afirma que ni Arabia Saudita ni EE.UU. han "discutido seriamente" las implicaciones del nombramiento del príncipe heredero y que concederle inmunidad sería una burla de la propia corte y no "promovería la cortesía internacional", que tradicionalmente se ha utilizado para justificar el principio legal.

Al respecto, el abogado de Mohamed bin Salmán, Michael Kellogg, señala que el caso está casi cerrado y que la Administración del presidente Joe Biden, en efecto, había despojado a la corte de su jurisdicción sobre el tema. Al mismo tiempo, los expertos consideran poco probable que el juez Bates descarte dichas opiniones.

La prometida de Khashoggi, Hatice Cengiz, y el grupo de defensa de los derechos humanos Democracia para el Mundo Árabe Ahora (DAWN, por sus siglas en inglés), creado por el periodista, presentaron en 2020 una demanda contra Mohammed bin Salman acusándolo de asesinar a Khashoggi en 2018. Nunca se encontró el cuerpo del comunicador, pero se cree que fue torturado y asesinado en el Consulado de Arabia Saudita en Estambul.