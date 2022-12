Francia presentará una denuncia ante la FIFA por su gol anulado en el partido contra Túnez

La Federación Francesa de Fútbol (FFF) presentará una queja ante la FIFA en relación con el gol anulado a su delantero Griezmann por el árbitro Matthew Conger en el partido de la tercera ronda del Mundial de Catar 2022, en donde Túnez derrotó 1-0 a la selección gala. El referí tomó la decisión tras revisar el VAR, a pesar de que ya había pitado el final del encuentro.

"Escribimos una denuncia por el gol de Antoine Griezmann, erróneamente anulado, desde nuestro punto de vista", informó este miércoles la FFF al medio Le Parisien, agregando que la "denuncia debe ser enviada a la FIFA dentro de las 24 horas siguientes a la finalización del partido".

Por su parte, el director técnico del equipo francés, Didier Deschamps, declaró después del encuentro que estaba "esperando una respuesta sobre el reglamento [del VAR]", ya que no conocía todos sus preceptos "de memoria".

"El árbitro silbó el saque y el final del partido y no estoy seguro de que el partido pueda reanudarse", afirmó Deschamps, señalando que fue "a ver al árbitro para discutir [la decisión]". "Estoy esperando una respuesta y no voy a decir lo que dijo. No quiero cuestionarlo", concluyó.

A pesar de ese revés, la selección de Francia retuvo su primer lugar en el Grupo D y se enfrentará a Polonia este domingo en los octavos de final del torneo.