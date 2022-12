Messi reacciona a la polémica con 'Canelo' Álvarez por la camiseta de México

Lionel Messi declaró que no necesita disculparse después de haber sido acusado por el boxeador mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez de supuestamente haber "limpiado el piso" con la camiseta de la selección de México durante el festejo de la albiceleste, que el sábado se impuso al conjunto azteca en partido del grupo C de la fase de grupos del Mundial de Catar.

En una rueda de prensa este miércoles, tras la victoria de Argentina ante Polonia 0-2 en la última fecha del grupo, se le preguntó al astro argentino sobre la controversia con Canelo, quien minutos antes se disculpó por haberlo amenazado en las redes sociales.

"Vi que salió Canelo a disculparse", respondió Messi. "Fue un malentendido, el que me conoce sabe que nunca le falto el respeto a nadie, forma parte de un vestuario dejar la camiseta ahí. No hay más", agregó. "Ni tengo que pedir perdón porque no le falté el respeto a la gente de México ni a su camiseta ni a nadie. Pero quedó ahí, no pasa nada", concluyó.

Reacciones polémicas

Tras el partido en que la selección argentina se impuso 2-0 a México, se viralizó un video filmado en el vestuario de la albiceleste, en el que se ve a Messi quitarse uno de sus botines y empujando una camiseta mexicana que estaba en el suelo, la cual había intercambiado tras el encuentro.

Esto provocó una respuesta de 'Canelo' Álvarez, quien recurrió a sus redes sociales para amenazar al astro argentino. "Que le pida a Dios que no me lo encuentre […] Así como respeto, ¡Argentina tiene que respetar a México! No hablo del país [Argentina], hablo de Messi por la mam**** que hizo", tuiteó.

Posteriormente, el boxeador pidió perdón. "Estos últimos días me dejé llevar por la pasión y el amor que siento por mi país e hice comentarios que estuvieron fuera de lugar por lo que quiero disculparme con Messi y la gente de Argentina", escribió en las redes sociales. "Todos los días aprendemos algo nuevo y esta vez me tocó a mí", reflexionó.