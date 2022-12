WSJ: La UE no puede incautar activos congelados del Banco Central ruso a favor de Ucrania

Funcionarios de la Comisión Europea reconocieron que no es posible confiscar los fondos rusos debido al principio internacional de inmunidad estatal.

Funcionarios de la Comisión Europea reconocieron este miércoles que el bloque no puede confiscar los activos congelados del Banco Central de Rusia y traspasarlos a Ucrania. Según sus declaraciones, citados por The Wall Street Journal, resulta imposible incautar los fondos rusos debido al principio internacional de inmunidad estatal.

Sin embargo, la Unión Europea propuso la creación de un fondo por parte de los Estados miembros y sus socios internacionales con el fin de administrar los activos líquidos y destinar sus ganancias a la reconstrucción de Ucrania. En este contexto, los funcionarios, cuyos nombres no fueron proporcionados, admitieron que el bloque no dispone de cifras actuales acerca de la cantidad de activos del Banco Central ruso que se encuentran en sus Estados miembros ni tampoco de qué proporción de esos activos se compone de activos líquidos.

Al mismo tiempo, también existe un obstáculo legal para la confiscación del dinero ruso, ya que para poder hacerlo los países de la UE deben demostrar que los propietarios de los fondos han cometido un delito. Para facilitar el proceso, el bloque recientemente obtuvo la aprobación para convertir la evasión de sanciones en una violación de ley en su territorio y, de ese modo, quedarse con el dinero de las personas que hayan incumplido la normativa.

No obstante, tal legislación no será retroactiva y, en consecuencia, no podrá ser aplicada a la mayoría de los fondos rusos congelados hasta el momento. El medio señala que, de todos modos, la UE intentará presionar a Rusia para que acepte destinar al menos una parte de sus fondos a la compensación de Ucrania en el marco de un posible acuerdo de paz entre naciones.

El valor total de las reservas de oro y divisas del Banco Central ruso congelados asiciende a unos 300.000 millones de dólares.