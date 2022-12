Bélgica y Roberto Martínez separan sus caminos tras la eliminación en la fase de grupos del Mundial

Roberto Martínez ha dejado de ser el seleccionador de Bélgica tras la temprana eliminación del equipo en la fase de grupos de Catar 2022.

El entrenador y exfutbolista español anunció que su contrato no sería renovado, después de que el empate de Bélgica con Croacia 0-0 este jueves no fuese suficiente para conseguir la clasificación a los octavos de final.

En un comunicado, la Real Federación Belga de Fútbol agradeció a Martínez por sus 6 años de servicio, pero dijo que el equipo nacional había "fracasado" y "defraudado" al pueblo belga con sus actuaciones en Catar.

El director técnico aceptó la decisión, pero dejó claro que no ha renunciado: "Tomé la decisión justo antes del Mundial. Creo que los proyectos tienen que ser a largo plazo. Desde Rusia he tenido muchas oportunidades de aceptar ofertas de clubes y siempre he sido fiel a la selección belga. No estoy dimitiendo, llega el final de mi contrato y ese era el plan desde el principio", agregó.

Martínez había guiado previamente a los 'Diablos Rojos' en su impecable participación en el Mundial de Rusia 2018, la mejor de su historia, en la cual alcanzó el tercer puesto tras derrotar 2-0 a Inglaterra en el partido por el tercer y cuarto lugar. Asimismo, los belgas terminaron el torneo como máximos goleadores, consagrándose como la "generación dorada" de futbolistas del país.