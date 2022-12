Otro club árabe prepara una "loca propuesta" para Cristiano Ronaldo

El club de fútbol saudí Al Hilal está preparando una insólita propuesta para Cristiano Ronaldo, quien se encuentra sin equipo luego de que su exclub, el Manchester United, anunciara el 22 de noviembre pasado la rescisión de su contrato, según comunica el periodista deportivo italiano Fabrizio Romano en su canal de YouTube este viernes.

De acuerdo con Romano, el Al Hilal, dirigido por el argentino Ramón Díaz, quieren hacer una "loca propuesta" al astro portugués. No obstante, el contrato no podría ser firmado inmediatamente por ambas partes debido a que el equipo saudí puede comprar jugadores no antes del verano de 2023. Solo entonces el exdelantero del Manchester United y del Real Madrid podría pactar el acuerdo.

Anteriormente, el futbolista luso ya ha recibido exorbitantes propuestas desde Arabia Saudita. El club Al Nassr F.C. le habría ofrecido 200 millones de euros (unos 207 millones de dólares) por temporada, según reportó Marca.

