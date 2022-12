Cristiano Ronaldo explica el altercado con un jugador surcoreano

Cristiano Ronaldo fue sustituido en el minuto 65 del partido contra Corea del Sur este viernes, pero abandonando el campo se metió en un altercado con un jugador surcoreano. El astro portugués afirmó: "Me dijo que saliera más rápido del campo. Le dije que se callara. No tiene autoridad, no necesita dar una opinión". Ronaldo añadió que solo habría acelerado su paso si el árbitro se lo hubiera indicado.

El entrenador luso, Fernando Santos, también aclaró el incidente después del partido, afirmando que "Ronaldo salió del campo enfadado", ya que "el jugador coreano le estaba insultando y echando del campo", posiblemente en referencia al centrocampista Cho Gue-sung.