Snowden: "La Casa Blanca canceló intencionadamente mi pasaporte para que me quedara atrapado en Rusia"

Edward Snowden, el exagente de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en inglés) y la CIA, que destapó los programas de espionaje electrónico masivo de EE.UU., acusó en las redes sociales a las autoridades estadounidenses de "cancelar intencionadamente" su pasaporte.

Recordando al mundo su historia de la fuga de EE.UU., Snowden retuiteó la publicación del año 2013 de Max Seddon, el jefe de la oficina de Moscú de Financial Times, que informaba sobre la ausencia del Snowden en el vuelo a Cuba. El exagente escribió: "Estoy en Rusia porque la Casa Blanca canceló intencionadamente mi pasaporte para que me quedara atrapado aquí. Ellos obligaron al avión diplomático del presidente de Bolivia a aterrizar para evitar que me fuera, y continúan interfiriendo con mi libertad de movimiento hasta el día de hoy".

Este viernes Snowden, que vive desde hace casi 10 años en Rusia, obtuvo el pasaporte ruso y su esposa actualmente también está en proceso de obtener la ciudadanía.