MINUTO A MINUTO: La favorita Argentina enfrenta a la sorpresiva Australia en los octavos de final de Catar 2022

Argentina avanzó a los octavos de final de Catar 2022 como cabeza del grupo C y ahora enfrenta a Australia, una de las sorpresas del torneo. Aunque los bicampeones del mundo son favoritos y llegan confiados tras haber mostrado su mejor versión ante Polonia, los Socceroos, que consiguieron una inesperada victoria sobre Dinamarca y no alcanzaban esta estancia desde 2006, están optimistas y no desaprovecharán la oportunidad de pisar por primera vez los cuartos de final.