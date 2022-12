Un hombre exige con un altavoz a su esposa separada que le devuelva el dinero de la boda (VIDEO)

Un hombre originario de la provincia china de Henan se convirtió en tendencia en las redes sociales de su país por exigirle públicamente a la que aún es su esposa que le devuelva parte del dinero que se gastó en su lujosa boda, informó este jueves South China Morning Post.

La historia de amor comenzó el año pasado, cuando un sujeto apellidado Hou, de 25 años, conoció a través de un casamentero a una mujer de apellido Li. La pareja decidió comprometerse tres días después de haberse conocido.

En total, Hou se gastó en la boda, que se celebró el pasado mes de enero, unos 510.000 yuanes (72.600 dólares). Para cubrir los costos del enlace matrimonial, el hombre decidió pedir prestados a sus familiares 160.000 yuanes (22.800 dólares), mientras que el resto provino de los ahorros de sus padres, así como del dinero que estos y él mismo obtuvieron trabajando en actividades laborales a medio tiempo.

No obstante, 33 días después de haberse casado comenzaron los problemas, cuando a raíz de una discusión la esposa de Hou decidió marcharse de la casa que compartían. La discordia se originó el día que él se quedó dormido mientras ella no estaba en casa. Cuando la mujer llegó a la puerta de su hogar, tuvo que permanecer afuera del inmueble hasta altas horas de la noche al no poder entrar.

Hou solicitó el divorcio en un tribunal local, pero la petición fue rechazada en junio después de que Li afirmara que estaban felizmente casados, según un veredicto del Tribunal Popular del condado de Biyang. Hou presentó una apelación ante el tribunal, la cual será escuchada en enero del próximo año.

Mientras tanto, el hombre se manifestó afuera de la casa donde su esposa actualmente vive con sus padres, en el condado de Biyang, en un intento de recuperar parte del dinero de la boda. Hou colocó una pancarta en su automóvil y mediante un altavoz exigió a su mujer que le devuelva 140.000 yuan (20.000 dólares).

"Solo queremos la devolución de las joyas que le compramos, que valen más de 40.000 yuanes [5.700 dólares], y 100.000 yuanes en efectivo [14.200 dólares]", declaró Hou.

