Aficionados arremeten contra el 'Tata' Martino en su regreso a México

Un grupo de aficionados mexicanos arremetió contra el 'Tata' Martino y su cuerpo técnico tras el regular desempeño de la selección nacional en el Mundial de Catar 2022.

El técnico y algunos de sus ayudantes regresaron a México este domingo, luego de que el equipo fuera eliminado en la fase de grupos. Algunos fanáticos que se encontraban en el aeropuerto los abuchearon y criticaron por su papel en el fracaso mundialista del país.

A pesar de los numerosos comentarios, el argentino se fue en silencio. El entrenador ya había anunciado tras el partido contra Arabia Saudita que dejaba su cargo al frente del 'Tri'.

Como se puede ver en el video, la mayoría de los mensajes al 'Tata' fueron negativos y uno de ellos destacó por encima del resto: "Estas son las consecuencias por no llamar al Chicharito".

“ESTAS SON LAS CONSECUENCIAS POR NO LLAMAR AL CHICHARITO” 🔥👀 Los aficionados mexicanos enfrentaron al Tata Martino y le reclamaron no llevar a Javier Hernández y “aferrarse” a Funes Mori pic.twitter.com/MZiBRHrfHa — Universal Deportes (@UnivDeportes) December 4, 2022

Y mientras tanto, Scoponi, pendejeando a uno de los aficionados que se encontraron al Tata Martino en su llegada. Exageró el chavo con lo de ser golpeado, pero Scoponi no puede hacer eso después del papelón que hicieron en Qatar. pic.twitter.com/TF5X4vujJk — Kery (@KeryNews) December 4, 2022

Javier 'Chicharito' Hernández, actual delantero en Los Angeles Galaxy, no fue convocado por el seleccionador argentino, lo que generó fuertes críticas, incluso antes de que iniciara el Mundial de Catar.

Cabe destacar que el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, Yon de Luisa, comentó que la decisión de no convocar al jugador se debe a un consenso interno respaldado por las autoridades de la organización: "No lo hemos convocado. Hemos sido respetuosos con las decisiones de Gerardo Martino. Hay motivos y no lo vería en las convocatorias de aquí en adelante", sentenció el dirigente tras el sorteo del Mundial.