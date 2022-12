Elon Musk: "Si me suicido, no es real"

El director ejecutivo de Twitter, Elon Musk, comentó que "no tiene ningún pensamiento suicida", después de que surgieran temores por su seguridad, en alusión a que pueda pasarle algo y trataran de explicarlo como un suicidio.

El empresario hizo estas declaraciones mientras exponía los detalles de cómo la plataforma sofocó la difusión de la controvertida historia del portátil de Hunter Biden de cara a las elecciones presidenciales del 2020 en Estados Unidos.

Musk, de 51 años, hizo saber a todos que una misteriosa muerte repentina no sería obra suya. "Si me suicido, no es real", declaró el multimillonario ante más de 100.000 personas que lo observaban durante una sesión de preguntas y respuestas en directo.