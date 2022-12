El Partido Conservador británico insta a evitar huelgas para dar un "mensaje a Putin"

Los trabajadores médicos del Reino Unido deben renunciar a las huelgas para enviar un mensaje de unidad a Vladímir Putin, opina el presidente del Partido Conservador británico, Nadhim Zahawi, quien responsabiliza al presidente ruso por la alta tasa de inflación en el país.

"Tenemos que unirnos, no es momento de estar dividido, para —espero— enviar un mensaje muy claro al señor Putin, de que no puede utilizar la energía como arma, permaneceremos unidos", afirmó el político en declaraciones al programa 'Sophy Ridge on Sunday' de Sky News.

Zahawi, quien también es ministro sin cartera en el Gobierno británico, subrayó que la alta inflación —la actual fuente de descontento público— se debe a la política energética del mandatario ruso y que las exigencias de aumentos salariales en línea o por encima de la inflación, la mantendrán "por más tiempo y perjudicarán a los más vulnerables".

"Hacen un trabajo increíble... pero pedir un aumento salarial del 19 %, que costaría al Servicio Nacional de Salud 10.000 millones de libras esterlinas, es un error en este momento", señaló el ministro.

Por su parte, Pat Cullen, secretaria general y directora ejecutiva del Colegio Real de Enfermería (RCN, por sus siglas en inglés), calificó de "nuevo punto bajo para este Gobierno" el "utilizar la guerra de Rusia en Ucrania como justificación para un recorte salarial en términos reales para los enfermeros".

"El público no cree en este tipo de retórica y quiere que los ministros aborden nuestra disputa", manifestó.

Luego de que la inflación subiera a 9,6 % en octubre, el Reino Unido se prepara para una ola de huelgas este invierno que afectaría el sector universitario, de salud y transporte.

El RCN anunció el mes pasado que el personal de enfermería del país irá a huelga por primera vez en sus 106 años de historia para exigir sueldos dignos.

Hasta abril de 2022, el salario de un enfermero en la nación era de 35.680 libras esterlinas anuales (unos 42.000 dólares), lo que representa una reducción de más de 3.000 libras esterlinas (3.500 dólares) con respecto a la década anterior debido a las presiones inflacionistas.