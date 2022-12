Argentina y EE.UU. firman un acuerdo para el intercambio de información financiera

Los Gobiernos de Argentina y EE.UU. anunciaron un acuerdo para el intercambio de información financiera y tributaria entre ambos países.

El convenio fue firmado por el ministro de Economía argentino, Sergio Massa, y el embajador estadounidense en ese país, Marc Stanley, durante un acto que se realizó en Buenos Aires.

"Este acuerdo para la puesta en marcha de la Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras (FACTA, porsus siglas en inglés) es importante para los EE.UU. porque habilitará el intercambio de información relativa a las cuentas financieras cuyos titulares son personas específicas de los EE.UU. o a través de ciertas entidades en instituciones de la Argentina", aseguró Stanley.

ARGENTINA Y ESTADOS UNIDOS FIRMAN EL ACUERDO DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIAEl ministro de Economía, @SergioMassa, suscribirá el acuerdo con el @USAmbassadorARG, Marc Stanley.Transmisión en vivo 👇https://t.co/jBVCewWtmP — Ministerio de Economía de la Nación (@Economia_Ar) December 5, 2022

El diplomático destacó que el acuerdo es "recíproco", por lo que su país también brindará información de cuentas de argentinos en instituciones financieras radicadas en territorio estadounidense.

Según adelantaron los funcionarios, Argentina podrá acceder desde el 1° de enero de 2023 hasta el 30 de septiembre de ese año a todas las cuentas que particulares y empresas tienen en EE.UU. Para acompañar la medida y darle un marco legal, la Casa Rosada enviará al Congreso una ley de "Exteriorización de Capitales" (blanqueo) para darle la posibilidad de regularizar esa situación a quienes no tienen declaradas esas cuentas.

"Esto hace la transparencia fiscal. No buscamos perseguir a nadie, sino algo más simple. Que cualquier argentino que paga sus impuestos, que cumple sus obligaciones, que hace el esfuerzo de contribuir al sostenimiento del Estado, no se vea burlado por los que encuentran en vías de elusión. Es un acto de estricta justicia tributaria. Que no se sienta un tonto aquel que cumple todos los días frente a aquellos que se escapan y eluden, y que además tienen el blindaje del sistema financiero de EE.UU. para guarecerse", dijo Massa.

El Gobierno de Alberto Fernández estima que el dinero no declarado de argentinos en el exterior suma 400.000 millones de dólares y que la exteriorización podría alcanzar a los 1.000 millones de dólares.

Ante la falta de divisas y la necesidad de sumar dólares a sus reservas para el pago de la deuda externa, Buenos Aires considera clave recuperar esos fondos no declarados.

Hace un año, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner planteó que uno de los puntos de negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para cumplir con los compromisos de deuda debía incluir la ayuda del organismo multilateral de crédito para "recuperar de los paraísos fiscales los miles de millones de dólares en evasión". Con ello, Argentina pretende pagar parte del préstamo récord de más de 44.000 millones de dólares asumido durante el gobierno de Mauricio Macri.