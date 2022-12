Condenan a 21 años de prisión al delincuente que disparó al paseador de perros de Lady Gaga

El hombre que disparó e hirió al paseador de perros de Lady Gaga para robar sus bulldogs franceses el año pasado aceptó un acuerdo de culpabilidad y fue sentenciado este lunes a 21 años de prisión en EE.UU., informa AP.

No obstante, James Howard Jackson, uno de los tres hombres y dos cómplices que participaron en el robo, se declaró inocente del cargo de intento de asesinato.

"El acuerdo de culpabilidad responsabiliza al señor Jackson por perpetrar un acto violento a sangre fría y proporciona justicia para nuestra víctima", señaló la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Los Ángeles en un comunicado, difundido por los medios locales.

Además, los detectives afirman que los acusados desconocían que los perros pertenecían a la cantante, por lo que solo se trató de una coincidencia. El motivo principal era el valor de los bulldogs franceses.

El paseador de perros de la artista, Ryan Fischer, resultó gravemente herido en el pecho durante el ataque.

"Me dejaron morir en una acera"

El robo a mano armada ocurrió el 24 de febrero de 2021 cerca de la casa de Lady Gaga en Los Ángeles, EE.UU. De acuerdo con imágenes captadas por una cámara de vigilancia, un coche se detuvo junto a Fischer e inmediatamente salieron del vehículo dos personas que exigieron que les entregara los animales. Momentos después se escuchó un disparo y los atacantes huyeron del lugar con dos bulldogs franceses.

"Me golpearon, estrangularon, me dispararon y me dejaron morir desangrándome en una acera y jadeando por mi vida", escribió la víctima en sus redes sociales.

También dijo en la corte el lunes que todavía se está recuperando física y mentalmente del tiroteo. Parte de su pulmón tuvo que ser extirpado y todavía está en terapia.

Devolución de los perros

Lady Gaga había ofrecido una recompensa de 500.000 dólares por recuperar a sus perros. No obstante, los bulldogs fueron devueltos sanos y salvos varios días después del robo por Jennifer McBride, quien se presentó en una comisaría y también fue acusada del crimen.

Se informa que la mujer está en una relación con el padre de otro sospechoso, acusado de ayudar a su hijo a evitar el arresto.