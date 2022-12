Lacalle Pou descarta una "ruptura" en Mercosur y advierte: "Uruguay necesita abrirse al mundo"

El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, descartó una "ruptura" en el Mercado Común del Sur (Mercosur), pero insistió en que su país "necesita y tiene vocación de abrirse al mundo".

Lacalle Pou fue el encargado de abrir la LXI Cumbre Presidencial del bloque, que se lleva a cabo en Montevideo, en medio de tensiones de Uruguay con el resto de los socios del organismo debido al pedido que hizo ese país de ingresar al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TPP11) o CPTPP.

En su discurso inicial, el mandatario uruguayo se refirió a esa tensión y repitió que esa situación no busca una "ruptura" en el bloque e invitó a sacar esa teoría "del imaginario colectivo".

No obstante, indicó que Uruguay está dispuesto a continuar adelante con sus negociaciones bilaterales con otros países o bloques —puesto que además del TPP11 está en marcha un tratado con China—; aunque comentó que si van en grupo "es mucho mejor".

Lacalle Pou se quejó de la postergación del tratado con la Unión Europea (UE). "No podemos estar 25 años para firmar un acuerdo, no es serio, no es creíble en el mundo real y por eso es que nosotros pretendemos seguir ampliando las posibilidades del Mercosur", expresó.

"El problema son las asimetrías"

A su turno, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, contrario a la opinión de su par uruguayo, señaló que lo que el mundo se plantea hoy "son cosas muy diferentes a la libertad de comercio".

"Lo que el mundo se plantea hoy es ver como cada economía se defiende frente a los estragos que han hecho la pandemia y la guerra", enfatizó e indicó que lo que se observa es "cómo se potencian las regiones para enfrentar los desafíos".

Por ello, comentó que la solución no "es que cada uno haga lo que quiera" ni el "sálvese quien pueda".

Al contrario, manifestó que lo que tiene que hacer el Mercosur es "potenciar su unidad" para ver de qué modo enfrenta los dilemas al que lo somete el presente.

Además, dijo que los países miembros del Mercosur deben respetar las reglas del bloque. Por ejemplo, el Tratado de Asunción establece "la adopción de una política comercial común con relación a terceros Estados o agrupaciones de Estados"; y la Decisión 32/00 del organismo habla de "negociar en forma conjunta acuerdos de naturaleza comercial con terceros países o agrupaciones de países extrazona en los cuales se otorguen preferencias arancelarias".

"El principio de convivencia en cualquier sociedad es que las reglas se respeten", manifestó el mandatario argentino.

Fernández dijo que "el gran problema que tiene el Mercosur son las asimetrías de sus países miembros".

"Brasil y Argentina tienen una dimensión de desarrollo distinta a la de sus socios y lo que nunca resolvimos son esas asimetrías, y es hora de sentarnos a hablar de esas asimetrías, ver cómo las resolvemos", comentó.

"Administrar la tensión"

El presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, reconoció que todos los países miembros del Mercosur tienen "reclamos", que están generando tensiones.

"Todos tenemos reclamos y esos reclamos generan tensión y tenemos que administrar esa tensión para poder salir con mayor fortaleza", destacó.

Comentó que como presidentes su obligación es defender los intereses de sus países; no obstante, considera que es también se logra defendiendo "la integración".

Abdo Benítez recordó que el Mercosur tiene 31 años de haber sido fundado y ha pasado ya "los momentos más duros y desafiantes" de su proceso de integración.

"Estamos convencidos de que este proceso de integración es fundamental y estratégico para el desarrollo de nuestros pueblos", ratificó.

Más información, en breve.