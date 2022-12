"Un tropezón no es caída": Mujica habla sobre el fallido cambio de Constitución en Chile

El expresidente de Uruguay José 'Pepe Mujica' hizo referencia este martes al proceso constituyente en Chile, que culminó con un plebiscito en septiembre pasado en el que la nueva Constitución fue rechazada.

"Un tropezón no es caída", dijo al respecto, luego de un encuentro con el mandatario de Chile, Gabriel Boric, en el Palacio de la Moneda, sede del Ejecutivo chileno.

Ese tropezón —indicó— "enseña que a veces cuando pretendemos mucho, la gente común no lo entiende y tenemos que ponerle la oreja al pueblo común. Porque eso se llama, en el viejo lenguaje asiático, virtud, gobernar para la mayoría".

Asimismo, refiriéndose al mismo tema, dijo que "con los tumbos del camino se suelen desacomodar las cargas, pero es ley que en huella larga se tengan que acomodar".

El exmandatario uruguayo, además, hizo un llamado a no cultivar el odio. "El que no desprecie y no pisotee, a la larga va a cosechar mucho más que el que aplasta y ofende. No cultiven el odio, cultiven la esperanza", expresó.

Boric, por su parte, consideró como "un honor y una alegría" recibir a Mujica, a quien calificó como "un luchador de la vida".

Mujica se encuentra en Chile para participar en la charla "Derechos Humanos y Democracias Contemporáneas", que organiza la Universidad de Chile. Además, será reconocido con la Medalla Rectoral de la Casa de Bello, máxima distinción de la institución.

Además del encuentro con Boric en La Moneda, participó junto al mandatario en un conservatorio con personas mayores y trabajadores de Maipú, informó la Presidencia de Chile.