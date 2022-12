Una diputada mexicana pide declarar 'persona non grata' a Messi por su "desprecio" al país

La diputada mexicana María Clemente García ha propuesto declarar al astro del fútbol Lionel Messi 'persona non grata' por su "desprecio evidente" hacia México, tras supuestamente pisar una camiseta de la selección mexicana el pasado 26 de noviembre luego del partido entre los equipos de ambos países y que ganó Argentina por 2-0.

En su propuesta, recogida en la Gaceta Parlamentaria, García hace referencia a un video grabado en los vestidores donde se aprecia a los argentinos festejando el triunfo. "Fue visible la presencia de una camiseta correspondiente al uniforme de un jugador mexicano en el piso, misma que se encontraba siendo pisada, para después ser pateada con desprecio, por Lionel Messi", indica el texto.

"Mostró no solamente un despreció evidente, sino también una falta de respeto hacia los colores que aluden a aquellos que integran nuestro lábaro patrio", destacó la diputada, quien hizo hincapié en "la relevancia pública y mediática" del argentino.

LEONEL MESSI ENVUELTO EN LA #POLÉMICA ¿#Messi patea la playera de #México? 🇲🇽🥺Les compartimos el video, juzgue usted si lo hizo al propósito o fue un accidente 🤔😔🧐Canelo Álvarez reacciona ante tal hecho y lo reta... pic.twitter.com/j7R2xWaXFc — yucatanalinstante (@yucatanalinstan) November 28, 2022

García, que pertenece a Morena, partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, considera que desde "una perspectiva soberana puede ser considerado como una conducta constitutiva de una afrenta contra la identidad nacional".

En el video en cuestión aparece Messi en los vestuarios y frente a él, en el suelo, la camiseta que el capitán mexicano Andrés Guardado le entregó. En un momento dado, al sacarse las zapatillas, roza la prenda que se encuentra en el suelo. Un gesto al que la mayor parte de le gente no ha dado ninguna importancia.

"Quiero disculparme con Messi"

Sin embargo, el boxeador mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez amenazó al futbolista por haber "limpiado el piso" con la camiseta de la selección de México.

"Que le pida a Dios que no me lo encuentre […] Así como respeto, ¡Argentina tiene que respetar a México! No hablo del país [Argentina], hablo de Messi por la mam**** que hizo", escribió el púgil en Twitter.

Después, el boxeador se disculpó: "Estos últimos días me dejé llevar por la pasión y el amor que siento por mi país e hice comentarios que estuvieron fuera de lugar por lo que quiero disculparme con Messi y la gente de Argentina".

Respecto a la polémica, Messi aseguró que fue un mal entendido. "El que me conoce sabe que nunca le falto el respeto a nadie, forma parte de un vestuario dejar la camiseta ahí. No hay más. Ni tengo que pedir perdón porque creo no le falté el respeto ni a la gente de México ni a su camiseta, ni a nadie. Pero ya quedó ahí, no pasa nada", zanjó.

Si te ha gustado, ¡compártelo con tus amigos!