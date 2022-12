Stoltenberg cree que "ahora no se dan las condiciones" para un proceso de paz en Ucrania

Aún no se dan las condiciones para entablar negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania, opinó este miércoles el secretario general de la OTAN, Jen Stoltenberg, que llamó a los miembros del bloque a seguir suministrando armas a Kiev, al tiempo que advirtió de una posible ofensiva rusa en primavera.

"Ahora no se dan las condiciones, porque Rusia no se ha mostrado dispuesta a entablar negociaciones que respeten la soberanía ni la integridad territorial de Ucrania", declaró el secretario general de la Alianza Atlántica en una conferencia digital organizada por The Fiancial Times.

El alto funcionario señaló que "serán los ucranianos quienes decidan cuándo es el momento adecuado para empezar a negociar y acordar las condiciones", al tiempo que resaltó que "la mayoría de las guerras, como muy probablemente también esta, terminan en la mesa de negociaciones".

Stoltenberg aseguró que Rusia está buscando una pausa en los combates para reagruparse y recuperarse antes de lanzar una mayor ofensiva en primavera.

Acerca de Ucrania, dijo que el país ahora "tiene impulso" e instó a los aliados a seguir enviando armas a Kiev.

"La paradoja es que cuanto más deseamos una solución pacífica y negociada, garantizando que Ucrania prevalezca, más urgente es que prestemos apoyo militar a Ucrania", afirmó.

El presidente de Ucrania, Vladímir Zelenski, enumeró recientemente sus condiciones para negociar con Moscú. "Tienen que devolverlo todo. Tierras, derechos, libertad, dinero. Y, lo más importante, justicia", sostuvo.

Sin embargo, el pasado 14 de octubre, el presidente ruso, Vladímir Putin, recordó que fueron las autoridades ucranianas las que decidieron desmantelar el proceso negociador tras las conversaciones celebradas en marzo en la ciudad turca de Estambul.