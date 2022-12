Ancianos que sufran caidas no serán atendidos durante las huelgas de trabajadores de ambulancias británicos

Miles de trabajadores de ambulancias en Inglaterra y Gales realizarán huelga los días 21 y 28 de diciembre para exigir aumentos salariales, lo que podría afectar a los servicios médicos de emergencia para ciertas categorías de pacientes, advierten las autoridades sanitarias.

Los sindicatos aseguraron que durante ambas jornadas de protesta se brindará atención vital, pero sin precisar cuáles son las categorías de llamada que no se atenderán.

De acuerdo con el secretario de Salud británico, Steve Barclay, citado por The Independent, se dará prioridad a las necesidades de categoría más alta, es decir, las que involucren enfermedades o lesiones que pongan en peligro la vida.

Asimismo, no se responderá a personas que hayan sufrido tropiezos y caídas. "Pacientes de edad avanzada que hayan llamado a una ambulancia tras sufrir una caída podrían quedarse esperando más tiempo o no se le responderá en absoluto durante el período de huelga, ya que no suelen ser incluidos en las llamadas de las dos categorías más altas", indicó una fuente del Servicio Nacional de Salud británico citada por The Telegraph.

El pasado martes, trabajadores de ambulancias del sistema público de salud británico votaron a favor de realizar una huelga para exigir el incremento salarial por encima de la inflación, que en octubre alcanzó su máximo en cuatro décadas tras escalar al 11,1 %. En este sentido, Barclay señaló que la opinión pública no apoyaría un aumento salarial a los trabajadores del sector público acorde a ese nivel de inflación, dado que costaría 28.000 millones de libras (34.114 millones de dólares).