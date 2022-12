¿Una nueva ola? Países de América Latina reportan aumento de casos de covid-19

En América Latina se ha evidenciado un aumento de los casos de covid-19 en las últimas semanas, cuestión que ha llevado a las autoridades a incentivar a la ciudadanía a retomar algunas medidas sanitarias y aplicarse las vacunas de refuerzo.

En Argentina, según informó el pasado lunes el Ministerio de Salud de la Nación, hubo 12.609 casos confirmados en la última semana, un número casi cuatro veces superior al de la semana anterior, en la que la cantidad de positivos fue de 3.323.

"Se ha registrado un aumento de casos en 23 de las 24 jurisdicciones del país y el 89 % de los mismos se registran en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) y provincia de Buenos Aires", dijo la institución, que recomendó a los argentinos, especialmente a los mayores de 50 años y personas con factores de riesgo, a aplicarse los refuerzos correspondientes de la vacuna contra el covid-19, si la última fue colocada hace cuatro meses o más.

En Bolivia, el Ministerio de Salud y Deportes declaró que el país está oficialmente en la "sexta ola" del covid-19, tras haberse incrementado en las últimas cuatro semanas los casos positivos.

Por ello, recomendó a la ciudadanía a retomar el uso de la mascarilla en lugares abiertos donde haya aglomeraciones y en ambientes cerrados, evitar asistir a lugares con concentración de muchas personas, el uso del alcohol al 70 % para el rociado de manos, distanciamiento social, entre otras medidas. Además, se habilitó el programa de inmunización con la quinta dosis de la vacuna, priorizando a personas con enfermedades de base y mayores de 60 años.

En Brasil, el Consejo Nacional de Secretarios de Salud (CONASS) también registra un aumento de los casos. De acuerdo con la institución, en la semana epidemiológica del 30 de octubre al 5 de noviembre hubo 26.304 positivos, la siguiente fueron 61.564, luego 95.272, después 155.795 y en la última 198.769.

Solo el último martes, el gigante suramericano reportó 55.908 nuevos casos de coronavirus, la cifra diaria más alta desde el pasado 20 de julio. Además, según el CONASS, hubo 180 muertos.

En Colombia, el Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS) registró 3.252 casos confirmados de covid-19 y 16 fallecidos en la semana del 25 de noviembre al 1 de diciembre; un incremento importante respecto a los siete días anteriores, en los que hubo 2.112 nuevos casos y 14 muertes.

El pasado sábado, el MSPS recordó que el uso del tapabocas se mantiene en transporte, servicios médicos y hogares geriátricos, e indicó que se evalúa su uso obligatorio nuevamente.

En Ecuador, el pasado domingo el Ministerio de Salud Pública (MSP) informó que existe un incremento de infecciones respiratorias causadas por la influenza estacional y otros virus respiratorios como el Sars-CoV-2. En particular, del 6 de noviembre al 3 de diciembre aumentaron los casos de covid-19 en Guayas y Pichincha; sin embargo, no existe incremento de hospitalizaciones ni de mortalidad.

Por ello, el MSP exhortó a la población a usar la mascarilla si presenta sintomatología respiratoria o si visita lugares concurridos, así como el lavado frecuente de manos.

En México, se sumaron 12.617 nuevos casos de covid-19 y 67 fallecidos en la última semana, según informó la Secretaría de Salud el martes. En la semana previa hubo 7.694 nuevos positivos y 30 muertes.

En Paraguay, de acuerdo con el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS), ha habido un incremento de casos confirmados de la enfermedad en las más recientes semanas. La institución estatal informó el sábado pasado que la semana del 20 al 26 de noviembre se confirmaron 621 casos de coronavirus, mientras que la semana previa fueron 151.

Por ello, el MSPBS insiste en mantener los cuidados sociales para evitar el contagio y acudir a vacunarse. Las autoridades están preocupadas porque el 41 % de la población no tiene ni una sola dosis de vacuna contra el covid-19, el 76 % de la población objetivo no recibió la tercera dosis (primer refuerzo) y el 95 % no se ha inoculado la cuarta dosis (segundo refuerzo).

En Perú, el Ministerio de Salud confirmó la semana pasada que el país entró a la quinta ola del covid-19. El último reporte de la institución, emitido el martes 6 de diciembre, revela 6.959 nuevos casos, un día antes se contabilizaron 2.326 positivos.

En Uruguay, hubo un incremento de 54,55 % en la última semana, respecto a la anterior. De acuerdo con el Ministerio de Salud Pública (MSP), del 20 al 26 de noviembre se confirmaron 988 casos positivos. Entretanto, del 27 de noviembre al 3 de diciembre, se registraron 1.527 nuevos casos.

El MSP definió que a partir de abril de 2023 se habilitará una quinta dosis de la vacuna contra el covid-19 para mayores de 50 años e inmunodeprimidos; para el resto de la población se está trabajando en un análisis de riesgo.

En Chile, contrario al resto de los países de la región, el Ministerio de Salud informó este miércoles que los casos confirmados del covid-19 disminuyeron 18 % en la última semana y 28 % en los últimos 14 días.

En el último reporte, del miércoles 7 de diciembre, registran 4.050 casos nuevos y 8.194 casos activos en el país.

