¿Por qué López Obrador pidió a los mexicanos dejar de consumir Coca-Cola?

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió este miércoles a la población no comprar más gaseosas de la marca Coca-Cola, luego de que la empresa anunciará que aumentaría el precio de sus refrescos por tercera vez en el año.

"Ya no hay que consumir Coca-Cola, porque no es buena para la salud y, además de eso, le suben el precio", criticó el mandatario en la conferencia matutina.

A partir del 1 de diciembre, el precio de este refresco aumentó entre uno y dos pesos (0,05 - 0,1 dólares), dependiendo del tamaño y la variedad del producto: regular, 'light' o sin azúcar. La compañía también incrementó el precio de su marca de leche Santa Clara, su botella de agua natural Ciel y su bebida energizante Powerade, según informa Forbes.

Este es el tercer ajuste que hace Coca-Cola Femsa a lo largo de 2022, luego de que en junio aumentara un 6 % el costo de sus productos, mientras que en agosto implementó una medida similar en otro segmento de su portafolio.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ señala que su Gobierno tiene dos campañas para informar sobre el daño que causan las drogas y la comida chatarra. Acusa que, ante el incremento de precios de Coca-Cola, 'es buen momento para no consumir sus productos'. pic.twitter.com/VgVFcydx24 — El Financiero TV (@ElFinancieroTv) December 7, 2022

Durante su encuentro de este miércoles con los medios, López Obrador aseveró que la Coca-Cola no puede ser saludable para el humano y recordó que, en el pasado, durante los desfiles militares en México, la bebida era utilizada para pulir los rines de los vehículos.

"Antes para los desfiles militares, precisamente, que se tenían que limpiar los carros, los equipos, los jeeps, para que brillaran los rines... ¡con Coca! ¡Pobre estómago! Y quedaban rechinando de limpio", relató el mandatario.

La salud

Durante la Presidencia de López Obrador, se han implementado una serie de campañas publicitarias entre la población para alentar la adopción de una dieta saludable e inhibir el consumo de productos "chatarra". Entre las medidas, se introdujo un sistema de etiquetado que alerta a los consumidores cuando un producto excede los valores nutricionales recomendados.

En este sentido, el mandatario señaló que con su solicitud de no comprar más Coca-Cola no pretende afectar a esta o a ninguna empresa, sino más bien brindarle información oportuna a la población. "Tiene que ver con la salud, pues el que quiera tomarse un refresco embotellado, es su derecho, eso no se puede prohibir", aseguró.

Coca-Cola Femsa, la socia en México y América Latina de The Coca-Cola Company, es el embotellador más grande de la gaseosa en el mundo en términos de volumen de ventas. En los primeros nueve meses del año, la empresa reportó ingresos por 166.042 millones de pesos (8.409 millones de dólares) en la región, 48 % de los cuales se originaron en el mercado mexicano.

De acuerdo con datos de la Sanrachna Foundation, México es el segundo país que más bebidas gaseosas consume en el mundo, solo por detrás de EE.UU. En promedio se consumen 174,9 litros de refrescos al año per cápita en el país.

