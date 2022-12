Moscú: Kiev quiere que Rusia abandone la central de Zaporozhie para apoderarse de la planta nuclear

Según el vicecanciller ruso, "la presencia de personal del OIEA permite al organismo obtener información de primera mano sobre lo que ocurre y lo que no ocurre allí".

El viceministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Riabkov, denunció que Kiev, bajo el pretexto de solucionar el problema de la central nuclear de Zaporozhie en colaboración con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), quiere que Rusia abandone dicho territorio.

"Les gustaría, en general, que bajo el pretexto de resolver esta cuestión en contacto con el OIEA, simplemente nos marcháramos. Entonces, por supuesto, la planta sería tomada inmediatamente. No podemos aceptar eso, no podemos estar de acuerdo con eso", aseveró Riabkov en una entrevista con Izvestia publicada este jueves.

El vicecanciller ruso señaló que no está seguro si el director general del OIEA, Rafael Grossi, planea visitar la planta en un futuro próximo, ya que "la presencia del personal del OIEA permite al organismo obtener información de primera mano sobre lo que ocurre y lo que no ocurre allí". "Por ejemplo, no ocurre ninguna acción agresiva por parte de Rusia", subrayó.

"Es absurda la acusación de que Moscú quiere perjudicarse de algún modo al poder controlar la planta que es parte integrante del territorio de la Federación Rusa", recalcó el alto diplomático.

Asimismo, Riabkov destacó que Moscú "ofreció a la agencia una solución al problema de crear una zona de seguridad con parámetros específicos", pero "la principal cuestión pendiente en estos momentos es que no se confía en la voluntad de Kiev de abordar la cuestión de forma sensata".

"Solo Rusia es capaz de garantizar la seguridad de la planta"

"No se trata de que la central nuclear de Zaporozhie deje de estar bajo control ruso ni de transferir el control a una tercera parte", afirmó por su parte la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zajárova, al recalcar que la planta se encuentra en territorio ruso y está totalmente gestionada por las autoridades del país.

"Partimos del principio de que solo nosotros somos capaces de garantizar la seguridad física y nuclear de la planta nuclear de Zaporozhie", continuó.