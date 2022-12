El expresidente de Guatemala Otto Pérez Molina es hallado culpable de asociación ilícita

«Me siento frustrado, me siento decepcionado», dice Otto Pérez Molina tras escuchar lo resuelto por el Tribunal de Mayor Riesgo B. «¿Qué objeto tiene que yo me asocie, qué sentido tiene que además de fraude al Estado, si no pudieron comprobar el enriquecimiento ilícito?». pic.twitter.com/v1W4VPKu9s