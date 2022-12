"Es una confesión": Rusia sobre las palabras de Merkel de que los Acuerdos de Minsk fueron para "dar tiempo" a Ucrania

La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zajárova, arremetió este jueves contra la excanciller alemana, Angela Merkel, por sus recientes declaraciones de que los Acuerdos de Minsk de 2015 fueron "un intento de dar tiempo a Ucrania".

"No es solo una revelación, no es solo un recuerdo, es una confesión, probablemente por primera vez dicha tan claramente. Sí, el régimen de Kiev declaró reiteradamente que no iba a cumplir los Acuerdos de Minsk, pero Occidente, los mismos países que formaban parte del formato de Normandía, nunca lo había afirmado de forma tan clara y articulada", comentó Zajárova.

En esta línea, la vocera señaló que "esta confesión" pone de manifiesto que los Acuerdos de Minsk, que en su tiempo se convirtieron en parte del derecho internacional con la resolución correspondiente del Consejo de Seguridad de la ONU, fueron "simplemente una falsificación desde el punto de vista de Occidente".

"Fue un coqueteo con el uso del derecho internacional con un único objetivo: llenar de armas al régimen de Kiev. Fue un desvío de la mirada de la comunidad internacional de los acontecimientos reales en territorio ucraniano, una catástrofe humanitaria y matanzas interminables", declaró la alta diplomática, al señalar que el constante envío de armas occidentales a Ucrania antes del inicio del operativo ruso tuvo como objetivo preparar a Kiev para el conflicto.

¿Qué dijo Merkel?

En una entrevista publicada por el diario Die Zeit este miércoles, la ex jefa del Gobierno alemán aseguró que los acuerdos en cuestión no solo dieron tiempo a Kiev, sino también le permitieron "fortalecerse, como puede verse hoy en día".

"La Ucrania de 2014/15 no es la Ucrania de hoy. Como se vio en la batalla por Debaltsevo [un importante nudo ferroviario en la República Popular de Donetsk] a principios de 2015, Putin podría haberla invadido fácilmente entonces. Y dudo mucho que los Estados de la OTAN hubieran podido hacer entonces tanto como están haciendo ahora para ayudar a Ucrania", destacó.

"Todos teníamos claro" que el conflicto estaba congelado y el problema seguía sin resolverse, continuó la exmandataria, agregando que "eso fue precisamente lo que dio a Ucrania un tiempo valioso".

Cabe mencionar que no es la primera vez que Merkel se expresa en tal sentido. A finales de noviembre, afirmó en una entrevista para la revista Der Spiegel que el congelamiento del conflicto conseguido con los Acuerdos de Minsk permitió a Ucrania hacerse "más fuerte y resistente".