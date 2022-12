Corea del Sur aprueba leyes que harán a sus ciudadanos un par de años más jóvenes

Corea del Sur aprobó este jueves leyes para desechar su método tradicional para establecer la edad de las personas y adoptar el estándar internacional, informa Yonhap News.

En el país se utilizan actualmente tres sistemas de edad: el método tradicional coreano, el sistema reconocido internacionalmente y un tercer sistema que se utiliza por conveniencia cuando se desconoce la fecha de nacimiento exacta.

De acuerdo con el sistema tradicional coreano, el día del nacimiento, el bebé ya tiene un año, y cada año nuevo según el calendario lunar se agrega un año a la edad de la persona en lugar de hacerlo en la fecha de nacimiento, detallan medios locales.

Aunque Corea del Sur también ha utilizado oficialmente el sistema internacional desde 1962, las personas han seguido en gran medida la forma tradicional para determinar su edad en la vida diaria.

Las reformas al Acto Civil y a la Ley General de Administración Pública se aprobaron en la sesión plenaria de la Asamblea Nacional y entrarán en vigencia en seis meses para erradicar la confusa variedad de sistemas y unificarlos en los documentos personales.

Los coreanos más jóvenes

"La revisión tiene como objetivo reducir los costos socioeconómicos innecesarios porque persisten las disputas legales y sociales, así como la confusión debido a las diferentes formas de calcular la edad", explicó al Parlamento Yoo Sang-bum, del gobernante Partido del Poder Popular, citado por Reuters.

"Recuerdo que los extranjeros me miraban con perplejidad porque me tomó mucho tiempo responder sobre la edad que tenía", comentó Jeong Da-eun, una oficinista de 29 años. "¿Quién no agradecería ser uno o dos años más joven?", preguntó.