Zajárova a Borrell: La degradación de Occidente no significa que ocurra lo mismo en otras naciones

"Josep, no midas a la gente por ti mismo", afirmó la vocera de la Cancillería rusa.

La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zajárova, aconsejó al alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, que no juzgue a todo el mundo por su propio rasero. Esto después que el político español afirmara que en África las personas no saben quién es el presidente ruso, Vladímir Putin, ni donde se encuentra Donbass.

"He visto en las pantallas de televisión a esos jóvenes africanos en las calles de Bamako [la capital de Malí] con carteles que decían 'Gracias, Putin, has salvado a Donbass y ahora nos vas a salvar a nosotros'", afirmó este jueves Borrell, y sostuvo que "esas personas no saben donde está Donbass" ni "quién es Putin".

En alusión a esas declaraciones, Zajárova escribió en su cuenta de Telegram: "El jardinero, haciéndose pasar por alto representante de la UE para Asuntos Exteriores, se preguntó si la gente de los Balcanes y África sabe dónde está Donbass y quién es Putin".

"Josep, no midas a la gente por ti mismo. La degradación del Occidente colectivo no significa que ocurran los mismos procesos en otras naciones", afirmó la alta diplomática.

La vocera de la Cancillería rusa recordó cómo la exprimera ministra británica, Liz Truss, confundió el mar Negro y el mar Báltico, y cómo el presidente de EE.UU., Joe Biden, confundió Camboya con Colombia en reciente declaración. Entre otras cosas, Zajárova mencionó asimismo que la ministra de Exteriores alemana, Annalena Baerbock, aseveró que hay países "a cientos de miles de kilómetros de Alemania", cuando la circunferencia de la Tierra es de solo 40.075 kilómetros.