Multimillonario japonés revela los ganadores de su concurso para viajar a la Luna

El multimillonario japonés Yusaku Maezawa reveló este viernes los nombres de los ocho afortunados que participarán con él de forma gratuita en un viaje a la Luna en una nave espacial Starship de la empresa SpaceX, dirigida por Elon Musk.

En 2018, el magnate compró todos los asientos a bordo del cohete para ofrecer a la mayor cantidad posible de personas talentosas la oportunidad de ver el satélite natural de la Tierra con sus propios ojos. En marzo pasado, el empresario anunció un concurso para conformar un equipo para el vuelo en el marco del proyecto dearMoon. La oferta se difundió después que fracasara su campaña de búsqueda de una pareja que lo acompañara en esa aventura.

La tripulación lunar, además del empresario japonés, incluye al conocido DJ y productor musical estadounidense Steve Aoki, a la estrella de YouTube, autor del blog sobre el espacio 'Everyday Astronaut' Tim Dodd, al coreógrafo checo Yemi Akinyemi Dele, la fotógrafa irlandesa Rhiannon Adam, el fotógrafo británico Karim Iliya, el director de cine estadounidense Brandon Hall, el actor indio Dev Joshi y el cantante de K-Pop Choi Seung-hyun (T.O.P.).

La bailarina japonesa Miyu y la 'snowboarder' estadounidense Kaitlyn Farrington completan la tripulación de respaldo.

Los elegidos fueron entrevistados en videos publicados en el canal de YouTube del proyecto dearMoon. "Para este viaje orbital lunar tengo algunos objetivos y actividades que me gustaría hacer. Uno de ellos sería en realidad hacer de DJ en el espacio alrededor de la Luna. Pero también quiero hacer una canción", contó Steve Aoki.

"Siempre he fantaseado con el espacio y la Luna, desde que era joven", afirmó por su parte el ídolo de K-Pop Choi Seung-hyun. "Cuando me dijeron que me habían elegido como tripulación, me alegré mucho", relató.

"Como ciudadano y artista coreano, me siento muy orgulloso y responsable por convertirme en el primer civil coreano en ir a la Luna", agregó.

La misión está programada para 2023 y durará una semana.