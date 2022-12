Víktor But tras ser liberado: EE.UU. cree que puede "destruir a Rusia y dividirla"

El empresario ruso Víktor But, que permenció 14 años preso en EE.UU. y este jueves regresó a Moscú tras ser canjeado por la baloncestista estadounidense Brittney Griner, declaró en una entrevista que Washington cree que puede destruir a Rusia y dividirla.

Preguntado sobre si cree que fue víctima de la actitud rusófoba de Occidente hacia Rusia, But dijo que no. "Es muy complicado y hay que tener mucho cuidado con la terminología", indicó en una conversación con María Butina, diputada de la Duma Estatal que cumplió condena en EE.UU. acusada de espiar para Moscú, después de lo cual volvió a Rusia.

¿Quién es Víktor But?

Washington empezó a investigar las actividades del empresario ruso a finales de los noventa.

El 6 de marzo de 2008, But fue arrestado en Bangkok (Tailandia) por agentes de los servicios especiales de EE.UU. Según las autoridades del país norteamericano, But tenía planes de vender misiles tierra-aire a las FARC colombianas que luego podrían ser usados contra militares estadounidenses. El 6 de mayo, EE.UU. presentó oficialmente contra él acusaciones de tráfico ilícito de armas, conspiración para asesinar a ciudadanos estadounidenses y suministro de apoyo material a terroristas.

Inicialmente, el tribunal tailandés rechazó la petición de Washington de extraditar a But, al considerar que las acusaciones en su contra no estaban probadas y que el caso tenía motivaciones políticas.

Sin embargo, But no salió de prisión, ya que la Fiscalía local recurrió la decisión judicial. El 18 de febrero de 2010, la Procuraduría de Nueva York presentó nuevos cargos en su contra, incluidos los de fraude, blanqueo de dinero y violación de las sanciones internacionales que prohíben las transferencias de armas a focos de tensión. El 20 de agosto del mismo año, la corte de apelación del país asiático resolvió extraditar a But, quien posteriormente fue recluido en una cárcel neoyorquina. Durante las audiencias preliminares, los abogados del empresario ruso exigieron cerrar el caso, alegando que no estaba sujeto a la jurisdicción de EE.UU.

En octubre de 2011, se inició en Nueva York un juicio en su contra, durante el cual los servicios de inteligencia admitieron que su detención fue resultado de una "operación trampa". No obstante, un antiguo socio de But confirmó que este tenía intención de suministrar armas a la guerrilla colombiana.

Un jurado encontró a But culpable de los cuatro cargos. Su condena final de 25 años fue anunciada por el tribunal federal de Nueva York el 5 de abril de 2012.