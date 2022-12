El abogado de Víktor But a RT: "Me sorprende que haya sobrevivido"

Steve Zissou, abogado del empresario ruso Víktor But, que volvió a Moscú tras ser canjeado este jueves por la baloncestista estadounidense Brittney Griner, denunció en una entrevista concedida a RT que EE.UU. ideó "un complot" contra su cliente para enjuiciarlo por tráfico de armas.

"Hace 15 años el Gobierno de EE.UU. ideó un complot para fabricar un crimen de un ciudadano ruso, residente de Moscú, que no había cometido ningún delito contra nadie", aseveró Zissou. En este sentido, agregó que Washington optó por llevar el caso de But hasta el final, porque "no le gustaba lo que creía que But había estado haciendo en años anteriores".

Por otra parte, el representante legal de But recalcó que se esforzó mucho por cambiar la narrativa sobre el empresario ruso, que a menudo ha sido tachado en medios como 'mercader de la muerte'. "Cuando me encargué del caso hace un par de años, mi primera tarea fue cambiar la narrativa. Era un gran reto hacer que la gente en EE.UU. admitiera que esta etiqueta es injusta", afirmó Zissou.

Asimismo, el abogado criticó las condiciones penitenciarias en las que se encontraba But. "Me sorprende que haya sobrevivido. Pudo haber sufrido una enfermedad grave. La 13.ª enmienda abolió la esclavitud en EE.UU. para todas las personas, salvo para una categoría: los encarcelados. Allí están las personas a las que obligan a trabajar, no tienen ninguna protección. No tienen opción sobre dónde y cómo trabajar. Allí no llaman al 911. No tienen médicos de verdad. No te hospitalizan a menos que estés en coma", manifestó.

Zissou también valoró la actitud de Ala But, esposa del empresario, que "nunca se ha dado por vencida". En esta línea, alabó los esfuerzos de las autoridades rusas, particularmente del presidente Vladímir Putin y del canciller Serguéi Lavrov.