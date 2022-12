Putin: "Las partes del conflicto en Ucrania tendrán que aceptar las realidades que se están formando sobre el terreno"

La operación militar especial rusa en Ucrania sigue su curso, se va desarrollando de manera estable y sus etapas se reflejan objetivamente en los informes del Ministerio de Defensa, pero la resolución del conflicto tomará más tiempo, afirmó el presidente ruso Vladímir Putin.

"La operación militar especial sigue su curso, allí lo tenemos todo estable. No hay preguntas ni problemas al respecto […] Todo lo que pasa sobre el terreno se refleja en los informes diarios del Ministerio de Defensa y objetivamente corresponde a la realidad. No hay nada para añadir aquí. Pero el proceso de resolución en general, tal vez, no sea fácil y tomará algún tiempo, pero, de todos modos, todas las partes de este proceso tendrán que aceptar las realidades que se están formando sobre el terreno", dijo Putin en rueda de prensa tras una cumbre con los líderes de la Unión Económica Euroasiática en Biskek (Kirguistán).