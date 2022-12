Reportan que EE.UU. deja de insistir en que Ucrania no ataque el territorio ruso

En el Pentágono ya no temen, como antes, una eventual escalada nuclear en las tensiones con Moscú.

Estados Unidos ya no insiste en que las Fuerzas Armadas de Ucrania eviten los ataques contra el territorio ruso, pues no teme, como antes, una eventual escalada por parte de Moscú, según señaló una fuente del Pentágono al diario británico The Times.

"Seguimos usando los mismos cálculos de escalada, pero el miedo a una escalada ha cambiado desde el comienzo", dijo el funcionario. "Es diferente ahora", razón por la cual los estadounidenses ya no restringen a Kiev diciendo como antes: "No ataquen a los rusos".

"Depende de ellos cómo usan sus armas. Y cuando usan las que les proporcionamos nosotros, solo insistimos en que el Ejército ucraniano siga las leyes internacionales de guerra y cumpla con las Convenciones de Ginebra", afirmó la fuente al explicar que esa es "la única restricción". Esto supone, en su opinión, que las familias rusas no deberían convertirse en blanco de ataques.

Hasta donde saben en Washington, Ucrania cumple con estas condiciones, aseguró ese funcionario anónimo, contradiciendo los datos sobre bombardeos indiscriminados contra civiles por parte de las tropas de Kiev, que los diplomáticos rusos difundieron recientemente en la sede de la ONU.

En el referido diario califican esta actitud como "respaldo tácito" por parte del Pentágono a los ataques de largo alcance, con uso de drones y aviones de reconocimiento Tu-141. Creen también que Kiev podría recibir armas de mayor alcance, como serían los misiles AGM-114 Hellfire.

La política estadounidense respecto a los suministros de armas se basó hasta fecha reciente en la condición de que Kiev no las usara para atacar territorios rusos, mientras que la selección de los artículos suministrados estaba limitada para no provocar un conflicto abierto entre Rusia y la OTAN, lo que podría implicar el uso de armas nucleares.