Los franceses menores de 25 años podrán acceder a preservativos gratuitos

En un esfuerzo por reducir la propagación de enfermedades de transmisión sexual (ITS) y reducir los embarazos no deseados, Francia ha aprobado el acceso gratuito a preservativos para menores de 25 años a partir del próximo mes.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, hizo el anuncio este viernes durante una sesión del Consejo Nacional de Refundación, tras admitir que el país tiene un "problema real" con la educación sexual, recogen medios locales.

"No somos muy buenos en este tema. La realidad es muy, muy diferente de la teoría", dijo.

La adquisición gratuita de preservativos en farmacias, que en un primer momento iba a aplicarse únicamente a jóvenes de entre 18 a 25 años, fue extendida a los menores de edad, después de que varias personas y activistas denunciaran que no solo los mayores de edad estaban en riesgo de contraer enfermedades de transmisión sexual.

Macron calificó la medida como una "pequeña revolución para la anticoncepción".

"Los preservativos gratuitos para los jóvenes se basan en otras medidas: anticonceptivos de emergencia gratuita para todas las mujeres en las farmacias, pruebas de detección gratuitas sin receta ampliadas a otras infecciones de transmisión sexual distintas del VIH para los menores de 26 años", escribió en un tuit.

La ginecóloga Catherine Fohet, miembro de la Federación Nacional Francesa de Institutos de Ginecología Médica, explica que "el uso de condones es muy bajo, especialmente entre los jóvenes", en parte, porque su precio no les permite acceder a ellos, recoge The New York Times. Aunque elogia la nueva medida, la experta advierte que los condones gratuitos "no resolverán todo", ya que "la educación y la información" son importantes para convencer a las personas de la necesidad de mantener relaciones sexuales con protección.