Serbia solicitará a la KFOR el despliegue de un contingente serbio en Kosovo

Serbia enviará una solicitud al comandante de la KFOR para que autorice el despliegue de miembros del Ejército y de la Policía de su país en Kosovo ante el aumento de tensiones en el norte de la región, ha declarado el presidente serbio, Aleksandar Vucic, citado por el portal serbio Novosti.

"No me hago ilusiones y sé que rechazarán esa petición […] Encontrarán innumerables razones, aunque no tengan derecho a hacerlo, para decir que están 'controlando la situación' y que 'no hay necesidad de eso', afirmó el presidente.

El mandatario serbio señaló que esto "no es una posibilidad, sino una obligación para la KFOR", citando la resolución 1244 del Consejo de Seguridad de la ONU.