Reportan varios civiles heridos y muertos tras un ataque ucraniano a la provincia de Zaporozhie

Las Fuerzas Armadas de Ucrania han atacado este sábado un restaurante en las afueras de la ciudad de Melitópol (provincia de Zaporozhie). El ataque, realizado con el sistema de lanzacohetes múltiple HIMARS, y un fuerte incendio generado por el impacto ha dejado al menos dos muertos y dos heridos, informa el presidente del movimiento Juntos con Rusia, Vladímir Rógov.

La defensa antiaérea rusa logró derribar dos proyectiles en la etapa final de su trayectoria, pero el resto alcanzó su objetivo. Los militares de Ucrania continúan bombardeando la infraestructura civil de Melitópol en un intento de intimidar la población civil, al tiempo que no registran éxitos considerables en el frente de combate, afirma Rógov.

Personal de Bomberos trabaja en el lugar para extinguir el fuego y sacar a las víctimas de los escombros.

Las sirenas aéreas se activaron en Melitópol en los minutos previos al impacto y luego se registraron cerca de diez explosiones, dijo Rógov a TASS.

Según señaló una fuente anónima del Pentágono al periódico The Times, Estados Unidos ya no insiste en que las Fuerzas Armadas de Ucrania eviten los ataques contra territorio ruso, pues no teme, como antes, una eventual escalada por parte de Moscú.

