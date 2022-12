Reportan que Musk amenaza con demandar al personal de Twitter que filtre información confidencial

Elon Musk amenaza con demandar a los empleados de Twitter que filtren información confidencial a la prensa, informó este sábado Zoë Schiffer, editora jefe de Platformer, en sus redes sociales.

No obstante, la periodista prefirió no publicar el documento, explicando que "Twitter está haciendo todo lo posible para detectar a los informantes".

Según los tuits de Schiffer, Musk envió un correo electrónico a los empleados de la red social con una advertencia al respecto. "Como lo demuestran las muchas filtraciones detalladas de información confidencial de Twitter, algunas personas en nuestra compañía continúan actuando de manera contraria a los intereses de la compañía y violando su NDA [acuerdo de confidencialidad]", escribió el nuevo director ejecutivo.

"Esto solo lo diré una vez: si estás vulnerando clara y deliberadamente el acuerdo de confidencialidad que firmaste cuando te uniste [a la empresa], aceptas la responsabilidad con todo el peso de la ley, y Twitter solicitará daños y perjuicios de inmediato", agregó.

A pesar de que el empresario no niega la posibilidad de filtraciones accidentales, indicó que "enviar información detallada a los medios" con la intención de dañar a Twitter "recibirá la respuesta que se merece".

Por otra parte, los internautas no tardaron en reaccionar a la noticia. "Me encanta que el correo electrónico en el que se pedía al personal que no filtrara información se filtrara", comentó un usuario de Twitter.

Tras la compra del servicio de microblogueo por parte de Musk, la compañía enfrenta varias demandas presentadas por exempleados, acusándola de ejercer prácticas discriminatorias durante los despidos masivos.