Vucic pone fecha a la decisión de solicitar a la KFOR el despliegue de militares serbios en Kosovo

El Gobierno de Serbia discutirá este jueves y tomará la decisión sobre solicitar a la KFOR, la misión de la OTAN para el mantenimiento de la paz en Kosovo, el despliegue de militares serbios en la autoproclamada república de Kosovo, declaró este lunes el presidente del país, Aleksandar Vucic.

"La reunión del Gobierno tendrá lugar este jueves y, en base a sus resultados, tomará la decisión de si envía una carta al comandante de la KFOR", dijo, respondiendo a las preguntas de los periodistas.

Anteriormente, Vucic, anunció la intención de aplicar la medida, pero señaló que ya sabía que la solicitud será rechazada. "No me hago ilusiones y sé que rechazarán esa petición […] Encontrarán innumerables razones, aunque no tengan derecho a hacerlo, para decir que están 'controlando la situación' y que 'no hay necesidad de eso', afirmó.

El mandatario subrayó que esto "no es una posibilidad, sino una obligación para la KFOR", refiriéndose a la resolución del Consejo de Seguridad, que fue aprobada en junio de 1999 y que fijó el despliegue de la misión pacificadora internacional, establece que Belgrado podría enviar un contingente de seguridad a Kosovo tras la desmilitarización del llamado Ejército de Liberación de Kosovo y la salida de las fuerzas serbias.

Desde los círculos políticos de los países miembros de la OTAN ya se han producido declaraciones sobre la inadmisibilidad del despliegue de las fuerzas de Serbia. Así, la ministra de Asuntos Exteriores alemana, Annalena Baerbock, afirmó el domingo 11 de diciembre que el envío de militares serbios a Kosovo era "completamente inaceptable".

Por su parte, la primera ministra serbia, Ana Brnabic, calificó estas palabras de "absurdo asombroso", recordando que en un comunicado emitido en mayo de este año, los ministros de Exteriores del Grupo de los Siete (G7) pidieron que se respeten las resoluciones del Consejo de Seguridad para "abordar todos los problemas o crisis del mundo (Libia, Siria, Yemen, Somalia, entre otros)".

"Ahora, sorprendentemente, la Cancillería de Alemania dice explícitamente que la resolución 1244 del Consejo de Seguridad de la ONU, que establece que Serbia tiene derecho a solicitar el regreso de cierto número de sus fuerzas de seguridad a Kosovo, debe ser ignorada, porque es 'inaceptable'", escribió en su cuenta de Twitter.

Kosovo es una provincia de Serbia que se declaró independiente en 2008. Aunque EE.UU. y la mayoría de sus aliados reconocen a Pristina, países como China y Rusia apoyan a Belgrado.

Más información, en breve.