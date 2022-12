"Hay buenos resultados": Habla Tatiana Clouthier sobre la 'Cuarta Transformación' de México

Después de ser diputada federal por el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), y a poco más de dos meses de haber renunciado a la Secretaría de Economía, la 'tía Tatis' (como la gente la llama con cariño) hace un balance de la denominada 'Cuarta Transformación'.

La misma que Andrés Manuel López Obrador (AMLO) prometió llevar a cabo luego de tres procesos que cambiaron el rumbo de la historia de México: la Independencia, la Reforma y la Revolución. El cuarto gran cambio de la nación latinoamericana, asegura Tatiana Clouthier, está en marcha.

RT: ¿Consideras que sigue habiendo el mismo ánimo entre la gente que apoya a AMLO en comparación con 2018? Por momentos pareciera que, por la 'sucesión adelantada', su Administración va de salida. ¿Crees que la lucha por la candidatura presidencial terminará afectando el desempeño del Gobierno?

T.C.: El ánimo se mantiene. Los números hablan. Al llegar al cuarto año de Gobierno el presidente López Obrador registra altos índices de aprobación.

Si se saca un promedio de los datos publicados por diversas encuestas, su nivel de aprobación es extremadamente alto, está por encima de un 55 %.

Esto habla de que las políticas públicas han sido vinculantes con las necesidades de la población que históricamente había sido relegada. Hay buenos resultados.

Por otro lado, sí hay una sucesión adelantada, es evidente. Ya se cumplieron los 100 compromisos que el presidente hizo en diciembre de 2018, pero estos no representan toda la agenda del Gobierno.

Hay tareas que están en curso. De hecho, a varias acciones me parece que les 'hace falta lupa', quiero decir, no se han destacado lo suficiente desde mi perspectiva.

Te pongo un ejemplo, el desempeño de Román Meyer al frente de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) ha sido ejemplar.

Román ha hecho un trabajo extraordinario en la recuperación de espacios públicos, que implica no solamente embellecer, sino creación de infraestructura social para transformar el entorno.

Esto ha permitido la creación de 'territorios de paz', cuyo desarrollo es mucho más lento porque implica ir al fondo del problema.

Hay otros proyectos en marcha que son muy importantes también: el corredor transístmico—que conecta el océano Atlántico con el Pacífico—, el Tren Maya, la modernización de 10 plantas hidroeléctricas, o el plan de suministro de gas natural para la región del sureste.

La evolución del Nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles no implica solo aumentar el número de vuelos, sino el desarrollo de infraestructura a sus alrededores, mayor conectividad con la Ciudad de México, etc.

Por otro lado, el aumento al salario mínimo es una acción dirigida a fortalecer nuestro mercado interno, que amplía la capacidad de compra de la gente.

Los Centros Universitarios que se han creado por el Gobierno, 'Centros de Estudios' les llamo yo, transforman la fisonomía de una población. Todos estos proyectos van a detonar cambios de largo plazo.

RT: A propósito de transformaciones de largo plazo, el desarrollo del litio implica grandes retos, el principal, me parece, es la enorme cantidad de agua que se requiere para su procesamiento frente a la sequía en la zona Norte del país, justo donde se localizan los mayores yacimientos. ¿Cuál fue tu experiencia dentro del Gobierno con respecto al litio?

T.C.: Desde el inicio de su Gobierno, el presidente López Obrador señaló que gran parte del territorio nacional se había concesionado y se cometían abusos de quienes llegaban a instalarse.

Dijo también que muchas de las concesiones que se habían otorgado no estaban operando y se especulaba con ellas. Entonces tomó la decisión de no otorgar más concesiones mineras.

El desarrollo del litio no estaba sobre la mesa en 2018, sin embargo, tomó gran relevancia por el tema de la electromovilidad.

Aquí quiero explicar que las concesiones no se dan para un mineral en específico. Se otorgan, y ya cuando se hace la exploración, se descubren diversos minerales.

"Lo que se está sugiriendo es que las empresas interesadas en participar se instalen en el sur de México, donde hay más agua, o bien que utilicen mecanismos modernos para la recuperación de agua, no solo su tratamiento".

Así las cosas, cuando estaba al frente de la Secretaría de Economía, el presidente nos solicitó un estudio, que estuvo a cargo del Servicio Geológico Mexicano, para determinar en qué áreas se podría explotar más litio.

Se analizaron 120 puntos, de los cuales 84 ya habían sido analizados cuando dejé la Secretaría (a principios de octubre de este año) y, de estos, uno tenía potencial (producción proyectada a futuro) importante.

No conozco a detalle los requerimientos para el procesamiento de litio, pero sí sé que, para la producción de semiconductores, por ejemplo, se requiere mucha agua.

En este caso lo que se está sugiriendo desde el Gobierno es que las empresas interesadas en participar se instalen en el sur de México, donde hay más agua, o bien que utilicen mecanismos modernos para la recuperación de agua, no solo su tratamiento.

RT: Tras tu salida de la Secretaría de Economía se desató una campaña de difamación en contra tuya, señalando que estabas "al servicio de intereses extranjeros" y querías "entregar el litio de México". Me di a la tarea de investigar y es falso, no hay pruebas de estas afirmaciones, ni un solo documento oficial, nada…

T.C.: Sobre el litio se habla mucho y con mucho desconocimiento. Es muy fácil hablar sin pruebas.

Ante la ignorancia alrededor del tema, se termina por escuchar a alguien que construyó una mentira con el objetivo de dañar una imagen.

De esta manera, se va mermando con total irresponsabilidad, sin consecuencias jurídicas de por medio y creo que las debe haber.

No como un límite de la libertad de expresión, sino para garantizar que no se dañe la honorabilidad de una persona.

RT: ¿Hay espacio para apoyar de manera crítica a la 'Cuarta Transformación'? ¿O estamos ante un México binario? Hace poco escuchaba a una gobernante surgida de Morena y daba a entender que expresar sus diferencias con el presidente, públicamente, llevaría al Gobierno a ser 'blanco de ataques'.

T.C.: El país es muy plural. Y, desde mi perspectiva, no todos caben en A o B. No obstante, A y B son las únicas voces que se oyen.

Me decía un amigo, luego de que se realizaron las dos marchas (la que rechazaba la reforma electoral y la de apoyo a la 'Cuarta Transformación'), que sus hijas le comentaron: "Papá, ¿Dónde cabemos nosotros si no apoyamos ninguna de las dos marchas? ¿Hay espacio para nosotros?".

Yo creo que sí hay. Puedes coincidir con algunos puntos de A, y con algunos puntos de B, o con ninguno. Esto no quiere decir que no tengas voz y puedas plantear una postura.

Ahora bien, si una gobernante surgida de cualquier partido, cree que no tiene libertad para hablar, yo creo que es autocensura. Habrá que cuestionarla a ella.

En mi caso, cuando se presentó la circunstancia, nunca tuve una repercusión negativa, siempre tuve el respaldo del presidente, incluso cuando era candidato, para respetar la disidencia.

RT: Cuando los periodistas hacemos un planteamiento crítico, muchas veces somos objeto de insultos, en redes sociales, sobre todo, se nos acusa de "estar en contra del Gobierno", cuando no es así…

T.C.: Hay muchos periodistas que van a la 'mañanera' (conferencia de prensa matutina) y cuestionan al presidente sobre temas que no son de su competencia directa. De repente van y le preguntan cosas como, te voy a inventar un caso para ejemplificar:

"¿Qué opina de que el Gobernador X del estado X no ha detenido la construcción X al lado de X río?". Pues hay que ir a preguntar en el ámbito local. Falta mucho conocimiento sobre quién tiene qué atribuciones.

"Si las Fiscalías estatales, las autoridades municipales y quienes atienden las llamadas de emergencia no realizan sus tareas básicas, tampoco se le puede achacar todo al presidente. Esto no se ha terminado de entender".

Quizás también la propia sinergia ha ido llevando todos los asuntos a lo nacional. Lo noto en un tema muy grave: los feminicidios.

Cuando me tocó ser diputada federal en la pasada Legislatura, una de mis compañeras del grupo parlamentario, Paola González, destacaba la importancia de las Fiscalías estatales.

Muy pocos hablan del desempeño de las Fiscalías estatales. El aumento en el número de muertes en Nuevo León provocó que apenas se comience a prestar atención a lo que sucede en la Fiscalía del estado.

Si las Fiscalías estatales, las autoridades municipales y quienes atienden las llamadas de emergencia—al 911— no realizan sus tareas básicas, tampoco se le puede achacar todo al presidente. Esto no se ha terminado de entender.

RT: El presidente López Obrador ha dicho que se retirará de la vida pública en 2024. Sin embargo, parece imposible imaginar México sin su presencia.

T.C.: Será como 'cambiar de lentes'. La graduación será distinta. No podrá ser lo mismo sin él que con él. Habrá que ver con quien gobierne próximamente, cuál será su toque, cómo lo hará y qué capacidad tendrá.

RT: Al final de tu libro 'Juntos Hicimos Historia' (ed. Grijalbo, 2018), lanzas la pregunta: Y tú, ¿Cómo seguirás haciendo historia? Ahora yo te la formulo, ¿Cómo seguirá haciendo historia Tatiana Clouthier?

T.C.: Como la hago todos los días. Me he definido como una 'ciudadana de tiempo completo', empiezo a serlo desde que pago mis impuestos, algo que a muchas personas no les gusta hacer.

Cuando pago mis impuestos, me comprometo en mi espacio más cercano, mi municipio; es así como puedo exigir que recojan mi basura, que mi parque funcione, que haya electricidad, etc.

También estoy escribiendo (en el periódico 'Noroeste'), para expresar mi punto de vista, y hacer que la gente entre en una reflexión más profunda. Hago las denuncias cada vez que se me calumnia.

Soy porra cuando me toca ser porra. Hace poco me pidieron apoyar a dos organizaciones que tienen proyectos para el cuidado del medio ambiente.

Cuando el presidente López Obrador habla de la 'revolución de las conciencias', la verdad es que una vez que entras a participar en ella, no hay paso atrás.

No me veo dejando de jugar el papel de 'ciudadana de tiempo completo'. Voy a seguir contribuyendo para que a esta Patria le vaya mejor.

RT: ¿Hacer historia es una tarea colectiva? ¿La 'Cuarta Transformación' tendrá que llevarse a cabo con todos los mexicanos?

T.C.: El poder caminar es tarea colectiva, sí. De cuántos, quién sabe, nunca tendrás a todo el mundo de tu lado. En la vida no sucede así. No hay forma de que todos estén de acuerdo contigo.

"Yo sí creo que la única manera de que nos vaya mejor a todos los mexicanos es poner un piso más parejo, más igual, para que quienes históricamente se quedaron atrás no sigan rezagados".

Inclusive ante las mayores tragedias que se han presentado en este país, sí, todo mundo ayuda, pero también existen diferencias en cómo. México y esta 'Cuarta Transformación' se están moviendo a través de mayorías.

Así es como lo establece la democracia: el movimiento se da mediante mayorías. Eso no quiere decir que quienes opinan diferente no sean mexicanos.

Cada quien habrá de remar hacia donde le corresponde, hacia donde considere que México debe ir.

En mi caso, yo sí creo que la única manera de que nos vaya mejor a todos los mexicanos es poner un piso más parejo, más igual, para que quienes históricamente se quedaron atrás no sigan rezagados.

