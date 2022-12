Revelan cómo Twitter fracasó en la lucha contra el contenido de pornografía infantil

Una analista de datos de ciberseguridad independiente que trabaja con la nueva dirección de Twitter ha descubierto que cuentas que publican contenidos de pornografía infantil obtuvieron más de 10 millones de vistas en la plataforma en los últimos años, mientras su antigua dirección supuestamente ignoraba la mayoría de los casos y se limitaba a eliminar tuits individuales en lugar de suspender las cuentas.

Andrea Stroppa, fundadora del grupo de ciberseguridad Ghost Data, publicó el pasado viernes un hilo en su cuenta de la red social en el que compartió sus descubrimientos sobre "cómo el antiguo Twitter fracasó en la lucha contra el contenido de explotación sexual infantil".

"Cuanto más trabajamos en material de abuso sexual infantil en Twitter, más encontramos el infierno dejado por la antigua dirección de Twitter. Lo que voy a contar ahora es insano", escribió, detallando que realizó su investigación con el equipo de confianza y seguridad de la compañía dirigido por la nueva jefa del departamento, Ella Irwin.

De acuerdo con Stroppa, encontraron varias cuentas que distribuían pornografía infantil y "actuaron con impunidad durante años", gracias a lo cual sus contenidos "obtuvieron más de 10 millones de vistas en Twitter". Al mismo tiempo, señaló que más del 95 % de esas cuentas "fueron creadas antes de que Elon Musk comprara" la compañía, y algunas de ellas han estado activas incluso desde 2017.

"Descubrí que el antiguo Twitter, en muchos casos relacionados con material de abuso sexual infantil publicado en la plataforma por usuarios malintencionados, en lugar de suspender toda la cuenta, se limitaba a eliminar el tuit. Ahora Twitter, bajo la dirección de Elon Musk, suspende directamente las cuentas", afirmó.

Añadió que la compañía continúa su trabajo contra las cuentas que publican materiales de abuso sexual infantil y que recientemente Musk "autorizó medidas adicionales para luchar" contra este problema. "La antigua dirección tenía otras prioridades, pero para el nuevo Twitter, la seguridad de los niños es el número 1", concluyó.

La propia plataforma informó el pasado sábado que en noviembre había suspendido el 57 % de las cuentas que distribuían contenidos relacionado con la explotación sexual infantil. Aseguró que se trataba de una cifra "significativamente superior a la de cualquier otro mes desde principios de año".

Musk vs. exdirector general de Twitter

Mientras tanto, la antigua dirección niega estas acusaciones. Así, a finales de la semana pasada, Musk y el cofundador y exdirector general de Twitter, Jack Dorsey, interactuaron públicamente en la plataforma sobre el asunto.

Musk reaccionó a un tuit relacionado con el tema, escribiendo: "¡Es un crimen que se hayan negado a tomar medidas contra la explotación infantil durante años!". Por su parte, Dorsey respondió diciendo al magnate que esa acusación eran falsa.

"No, no lo es. Cuando Ella Irwin [...] se unió a Twitter a principios de este año, casi nadie trabajaba en la seguridad infantil. Ella se lo planteó a Ned [Segal, exjefe financiero] y Parag [Agrawal, exdirector general], pero rechazaron su petición de personal. Lo convertí inmediatamente en mi máxima prioridad", afirmó Musk.

La propia Irwin respondió al tuit de Dorsey: "Ojalá fuera falso, pero mi experiencia de este año lo confirma. He luchado mucho para conseguir financiación para reemplazar a las personas que trabajaban en esto y que se fueron a principios de 2022, pero me dijeron que no. Llegó un momento en el que había cero ingenieros y muy pocos empleados trabajando en la explotación sexual infantil y seguía sin haber financiación".

A su vez, Dorsey, quien dejó la dirección general de Twitter en 2021, siguió negando las acusaciones. "No sé qué pasó el año pasado. Pero decir que no tomamos medidas durante años no es cierto. Puedes hacer públicos todos mis correos electrónicos para comprobarlo. La empresa me quitó el acceso al correo electrónico, de lo contrario lo habría hecho", dijo.