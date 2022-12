Macri responde a las bromas que lo 'acusan' de darle mala suerte a la selección argentina

El expresidente de Argentina Mauricio Macri respondió a la "acusación" de que es "mufa", es decir, que le da mala suerte a la selección argentina de futbol, un chiste que empezó hace años pero que se terminó de popularizar en el Mundial de Catar 2022.

"Lo tomo como que están mal de la cabeza, a mí me resbala", dijo el exmandatario en una entrevista a una radio argentina desde la sede mundialista, en donde está presente en su calidad de presidente ejecutivo de la Fundación FIFA.

"No me importa nada lo que me digan porque hace rato vengo aguantando las agresiones", señaló en referencia a los memes que se viralizan antes de cada partido y que provocan debates entre sus detractores y sus defensores.

#Macri | El ex presidente aseguró que le "resbala" que le digan "mufa" por su presencia en el Mundial de Qatar.🗨️ "Nunca me sentí aludido, más allá de que no creo en las cábalas", aseguró Macri en Radio Rivadavia. pic.twitter.com/KXK8MOBDrc — Política Argentina (@Pol_Arg) December 12, 2022

Macri aseguró que, desde que comenzó su carrera política hace 20 años, ha sufrido este tipo de ataques. "Lo hacen con todo aquel que piense distinto, eso es lo grave", dijo.

De esta forma, el expresidente se sumó a los militantes macristas que han respondido en serio a una broma que ya se instaló en las redes sociales.

La controversia comenzó el 22 de noviembre, cuando Argentina, que llegó como favorita a la Copa del Mundo, perdió de manera sorpresiva en su debut por 2 a 1 frente a Arabia Saudita, que hasta ese momento era considerado como uno de los equipos menos complicados.

Acá un paper de la Universidad de Harvard confirmando que #MacriMufapic.twitter.com/j5XmuIcCQM — Mariano Tilli 💚 (@icevainillaice) December 9, 2022

Ese día se habían difundido fotos de Macri en el estadio, por lo que de inmediato comenzaron a achacarle la culpa de la inesperada derrota.

Desde entonces, la etiqueta #MacriMufa es tendencia cada vez que va a jugar la selección. Los fanáticos incluso juntaron miles de firmas para impedir que el expresidente fuera a los partidos de Argentina.

FOTO | Mauricio Macri en el estadio, mirando Argentina frente a Arabia Saudita pic.twitter.com/Di6krYkytt — Agencia El Vigía 🇦🇷 (@AgenciaElVigia) November 22, 2022

Además, en la previa de cada partido se viralizan fotos de Macri mostrando las camisetas de los rivales o grabaciones en las que los menciona como favoritos. Es una forma de trasladarles su "mala suerte".

También abundan los 'photoshop' que lo muestran vestido con los colores de las selecciones que Argentina debe vencer. O saludando a los presidentes o jefes de Estado de esos países. Ya ocurrió con México, Polonia, Australia, Países Bajos y ahora con Croacia, equipo con el que la selección disputará mañana la semifinal.

Esta imagen me transmite algo de tranquilidad #MacriMufapic.twitter.com/5ZN3KAsxTP — Todo Negativo (@TodoNegativo) November 23, 2022

Políticos y periodistas macristas se han quejado por la 'superchería' e 'ignorancia' que implica acusar a alguien de 'mufa', pero otros usuarios han respondido con ironía, recordando que, cuando fue presidente, el propio Macri hizo 'limpias energéticas' en la Casa Rosada y también tenía a un 'gurú de sanación' y a una 'armonizadora de energías'.

Subrayaron, sobre todo, la sorpresa de que respondieran con seriedad a un chiste o que les molestara más la 'acusación' de 'mufa' que los escándalos de corrupción en los que Macri ha estado envuelto.

