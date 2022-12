El bajista de Rage Against the Machine revela que tiene cáncer

Tim Commerford, el rockero estadounidense de 54 años que toca en la banda Rage Against the Machine como bajista, padece cáncer de próstata, revela el músico en una entrevista publicada el 12 de diciembre en la revista Spin. "Justo antes de irme de gira con Rage [durante este verano], me extirparon la próstata, y tengo cáncer de próstata", dice el rockero.

Commerford afirma también que su enfermedad es "un viaje psicológico brutal" y que le ha cambiado la vida. El bajista no tenía intención de revelar su enfermedad al público hasta que vio una noticia sobre la lucha de Andy Taylor, guitarrista y miembro fundador de la banda de 'pop-rock' británica Duran Duran, contra el cáncer de próstata que padece.

Sin embargo, el rockero intenta mantener una mentalidad positiva. "Todo sucede por una razón, y eso es lo que siempre me digo a mí mismo", afirma Commerford. Además, asegura que seguirá escribiendo música para su proyecto paralelo a Rage, la banda 7D7D. "Estoy intentando llegar a las 100 canciones. Ahora tengo algunas metas", afirma el músico.