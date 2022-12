El 'Jefe de jefes' del narco mexicano debuta en Twitter con denuncias sobre su encarcelamiento

Miguel Ángel Félix Gallardo, un legendario narcotraficante mexicano apodado como el 'Jefe de jefes', quedó envuelto en una doble controversia, ya que las autoridades del penal en el que se encuentra detenido le autorizaron que abriera una cuenta en Twitter, misma que usó para denunciar que el fiscal general Alejandro Gertz Manero ha obstaculizado su derecho a la prisión domiciliaria.

Félix Gallardo, de 76 años, fue líder del Cártel de Guadalajara, la organización criminal que controló el tráfico de drogas en el país en los años 80 y que antecedió al poderoso Cártel de Sinaloa.

En 1989 terminó su carrera delictiva, ya que fue detenido, acusado y condenado por el secuestro y asesinato de Enrique González Camarena, un agente de la DEA que había logrado infiltrarse en el Cártel.

Desde entonces, Félix Gallardo permanece en prisión. Ahora se encuentra cumpliendo su pena en el penal de Puente Grande, en el estado de Jalisco, a la espera de que se pueda cumplimentar la orden de arresto domiciliario que, por motivos de salud, un juez le otorgó en septiembre pasado.

Mientras tanto, el director de Prevención y Reinserción Social de ese estado, José Antonio Pérez Juárez, confirmó que el excapo abrió en noviembre una cuenta en Twitter que ya supera los 2.700 seguidores.

"El señor decidió manejarse en redes y nosotros simplemente respetamos su decisión, una sentencia no implica la pérdida de derechos humanos fundamentales como es el derecho a tener comunicación con el exterior, con su familia o quien disponga la persona", dijo el funcionario en una entrevista con medios locales.

Sin embargo, aclaró que en este y otros casos, las redes de los reos suelen ser manejadas por familiares o abogados ya que ellos no cuentan con acceso a internet en los penales.

La versión de Gallardo

Hasta ahora, Félix Gallardo solo ha utilizado la cuenta @MFGoficial1 para publicar un hilo en el que, tal y como ha hecho a lo largo de estos años, vuelve a negar todas las imputaciones en su contra.

En el escrito, aseguró que su captura fue solo "un show mediático" que montó el Gobierno del expresidente mexicano Carlos Salinas de Gortari para obtener credibilidad en EE.UU. También hace una crónica pormenorizada del momento en el que fue detenido.

"El 8 de abril de 1989, enfermo, con suero bajo el brazo izquierdo, bajé a la cocina para comer o beber algo y escuché ruidos extraños y alboroto que no era común en la colonia, de un momento a otro fue tumbada la puerta de mi domicilio de forma violenta, irrumpiendo quienes dijeron ser agentes federales (…) sin decirme nada, fui golpeado en el pecho con la punta de los rifles quebrándome cuatro costillas", aseguró.

El operativo, recordó, estuvo a cargo de Guillermo González Calderoni, un comandante de la Policía Judicial que años después quedó involucrado en varias causas por corrupción.

"Fui sacado del domicilio con una funda de almohada que me pusieron en la cabeza para que no les viera el rostro, entre gritos, jaloneos y golpes me pusieron un pantalón y una camisa", contó.

A partir de ese momento, Félix Gallardo rememora traslados a los aeropuertos de Guadalajara y de la Ciudad de México, torturas con choques eléctricos, golpes y asfixias para que confiese crímenes que, según él, no había cometido; y amenazas a su familia.

También señaló que hubo testimonios a su favor que no fueron tomados en cuenta durante el juicio que culminó con una pena de 37 años de prisión, de los cuales ya cumplió 29.

"La mayoría de mis coacusados obtuvieron su libertad a los 27 años de estar presos, pero las autoridades se empeñan en que el suscrito muera en prisión", acusó al recordar que en otra causa ya cumplió 34 de los 40 años a los que lo condenaron por narcotráfico, delitos contra la salud, cohecho y acopio de armas.

"En los dos procesos que fui injustamente sentenciado se tiene acreditada mi inocencia ya que todo fue fabricado y se encuentran agregadas las pruebas que así lo demuestran y que han sido ignoradas por las autoridades encargadas de impartir justicia", señaló.

Recordó, además, la reciente autorización para que se le permita cumplir arresto domiciliario.

"(Pero) el fiscal Alejandro Gertz Manero giró instrucciones a sus subordinados para que de cualquier forma o medio hicieran lo imposible para no ser yo confinado en un domicilio interponiendo todo tipo de recursos que se les ocurrió", afirmó.

