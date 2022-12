Israel muestra el último mensaje de su famoso espía Eli Cohen y desvela por qué fue capturado

El jefe del servicio de Inteligencia israelí (Mosad), David Barnea, reveló por primera vez el último telegrama recibido del espía Eli Cohen antes de su captura, informa en su comunicado el Gobierno de Israel. Cohen, considerado un héroe nacional en el país hebreo, fue detenido por los servicios de seguridad sirios y ahorcado en 1965.

Barnea mostró el mensaje durante la ceremonia de inauguración del Museo Eli Cohen en Herzliya, al norte de Tel Aviv. El telegrama está fechado el 19 de febrero de 1965 y en él el espía informaba sobre "una reunión del Estado Mayor de Siria con la participación del entonces presidente sirio, Amin al Hafiz" celebrada la noche anterior, dijo Barnea. Según el director del Mosad, una copia del mensaje será entregada al museo, mientras que el original se depositará en el Archivo Nacional de Israel.

Las circunstancias en las que el agente fue descubierto han sido desde entonces objeto de controversia, recoge The Times of Israel. Algunos argumentaron que Cohen no había seguido los procedimientos y había intentado enviar demasiados mensajes, lo que llamó la atención de la contrainteligencia siria. Otros culparon a los superiores de Cohen, asegurando que se le había sometido a una inmensa presión para que proporcionara nueva información, lo que condujo a su captura.

Sin embargo, durante la ceremonia de este lunes Barnea también reveló la causa oficial de la desaparición del espía. Descartó ambas teorías y afirmó que "Eli Cohen fue capturado porque sus transmisiones fueron simplemente interceptadas y trianguladas". "Esto es ahora un hecho de inteligencia", concluyó.

Barnea también prometió que el Mosad seguirá trabajando para recuperar los restos del espía y enterrarlos en Israel. En 2021 el primer ministro del país, Benjamín Netanyahu, también confirmó que estaban buscando los restos del espía en Siria.

¿Quién fue Eli Cohen?

Cohen nació en el seno de una familia procedente de Alepo muy familiarizada con las costumbres y el dialecto locales. Empezó a introducirse en las capas más altas del Estado sirio a inicios de la década de 1960. En Argentina, conoció al entonces agregado militar, Amin al Hafiz.

A raíz de la Revolución del 8 de Marzo de 1963 en Siria, Al Hafiz volvió a su país, donde se convirtió en presidente. Cohen se infiltró en las altas esferas de la dirección política siria. Se cree que la información que obtuvo desempeñó un papel clave en el éxito de Israel en la Guerra de los Seis Días de 1967.

Sin embargo, en enero de 1965 los servicios especiales sirios descubrieron la fuente de transmisión con ayuda de especialistas soviéticos. Cohen fue detenido 'in fragranti' en su apartamento y sentenciado a la horca. Israel no logró su extradición y el espía fue ejecutado en Damasco el 18 de mayo de 1965. El proceso de ejecución se transmitió en vivo.

Vean cómo se desarrolló la lucha entre las Inteligencias de Oriente Medio en el documental de RT 'Mossad: "Nuestro hombre en Damasco"'.