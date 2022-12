Dina Boluarte llama a la calma y asegura que representa "un gobierno de transición"

Dina Boluarte, presidenta de Perú designada por el Congreso tras la destitución de Pedro Castillo, hizo este martes un llamado a la calma, en un nuevo intento de frenar las protestas masivas que se registran en el país, donde miles de manifestantes piden liberar al mandatario que eligieron, disolver el Parlamento y convocar a una Asamblea Constituyente para reformar el Estado.

Boluarte, quien había dicho que estaría en la Presidencia hasta el 2026 y que ha sido señalada por Castillo como "usurpadora", aseguró a la prensa local que ella representa "un gobierno de transición" y que trabaja en acortar los plazos para lograr un adelanto de elecciones.

"Ya estoy sacando una cita con la comisión de Constitución para que con ellos podamos acortar los plazos. Este gobierno de Dina Boluarte es un gobierno de transición, para llamar a la calma, al diálogo, para trabajar juntos", expresó la mandataria en medio de una actividad oficial en Lima donde llamó al diálogo con los manifestantes e ir a las regiones donde hay más conflictos.

🔴🔵Dina Boluarte no descarta que elecciones generales se den antes de abril de 2024.📡 6.1 señal digital abierta📺 Movistar: 552 SD - 774 HD🌐 https://t.co/thokv9fFaLpic.twitter.com/xejHXje5XU — Exitosa Noticias (@exitosape) December 13, 2022

Boluarte aclaró que, aunque prometió que va a adelantar elecciones, ese es un proceso que ella no maneja porque está en manos del Congreso y debe cumplir un "cronograma". Igualmente expresó que no entendía las protestas porque ella no ha hecho nada que explique la oposición a su mandato.

Sobre esto, indicó que ella no pidió ser presidenta sino que le correspondió asumir el cargo tras la destitución de Castillo, a quien apoyó —dijo— mientras fue parte de su Gobierno. Además comentó que no se ha peleado con Castillo y que no cree que él haya escrito los mensajes difundidos en Twitter donde la califica de "usurpadora".

Boluarte agregó que cree que el presidente destituido está en un entorno donde lo estarían manipulando y acusó a la expresidenta del Consejo de Ministros Betssy Chávez como una de las responsables de la situación que vive el país. "Lo siguen utilizando, lo siguen manipulando a Pedro Castillo. En esa oportunidad era la 'premier' Betssy Chávez, ella tiene que responder al país por esta crisis política que ha generado", señaló.

"Ayúdenme por favor"

En medio de las tensiones y el clima de ingobernabilidad en Perú, con un aumento de las protestas y la represión policial contra las manifestaciones que contabilizan al menos siete muertos, decenas de heridos y daños al patrimonio público y privado, Boluarte aseveró que la fuerza pública no utilizará armas letales.

🔴🔵Dina Boluarte: "Betssy Chávez tiene que responder al país por la crisis política que ha generado".📻 95.5 FM📡 6.1 señal digital abierta📺 Movistar: 552 SD - 774 HD🌐 https://t.co/thokv9fFaLpic.twitter.com/G9AS0wBDmN — Exitosa Noticias (@exitosape) December 13, 2022

"He dado una indicación a la Policía Nacional de no usar ninguna arma letal, ni siquiera de perdigones", aseguró Boluarte. Además, dijo que conversó con la Fiscalía para identificar a las personas que promueven vandalismo en las manifestaciones y prometió que no militarizará el país.

La mandataria designada llamó a los manifestantes a calmarse. "Ayúdenme por favor hermanos y hermanas de todo el Perú, ¡Calmémonos!" (...) No sé por qué mis hermanos apurimeños se levantan contra mí, llamo a mis hermanos de las siete provincias de Apurimac, de la selva central, de Arequipa, Tacna, Moquegua, Piura, calma por favor, tranquilidad".

"A mis hermanos y hermanas de Andahuaylas, ¡Calma por favor!", agregó Boluarte, quien adelantó que en sus manos está controlar la crisis de gobernabilidad porque al país no le está "yendo bien".

Si te ha gustado, ¡compártelo con tus amigos!