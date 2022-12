"Si la resolución 1244 no es válida, ¿debemos mirar su horóscopo?": Serbia acusa al enviado de EE.UU. para los Balcanes de asumir el papel de la ONU

La primera ministra de Serbia, Ana Brnabic, reaccionó este martes a las declaraciones del enviado especial de EE.UU. para los Balcanes Occidentales, Gabriel Escobar, quien afirmó que Washington se opone "categóricamente" a que los soldados serbios vuelvan a la región.

Brnabic considera que el funcionario asumió el papel del Consejo de Seguridad de la ONU y se opone a la resolución 1244 de dicho organismo, que, según especificó anteriormente, "establece que Serbia tiene derecho a solicitar el regreso de cierto número de sus fuerzas de seguridad a Kosovo".

"Veo que mi amigo Gabe Escobar es otro político más que está rotundamente en contra de las resoluciones válidas del Consejo de Seguridad de la ONU", escribió la primera ministra en su cuenta oficial de Twitter, agregando que Escobar, junto con la ministra de Asuntos Exteriores alemana, Annalena Baerbock, y la eurodiputada Viola von Cramon, "anularon" la resolución 1244.

Brnabic ironizó diciendo que la ONU puede ahorrarse la organización de las sesiones del Consejo de Seguridad, ya que "esta Troika decidirá sobre todos los asuntos globales de ahora en adelante".

"Una pregunta si se me permite (con las debidas disculpas a estos grandes líderes): si la resolución 1244 ya no es válida (porque no les gusta y, por lo tanto, a quién le importa), y si el Acuerdo de Bruselas no existe (como dice [el primer ministro de Kosovo, Albin] Kurti, y ustedes, grandes líderes, nunca negaron sus palabras) y si el Acuerdo de Washington no es más que una cosa del pasado (simplemente ya no está de moda), y la Carta de la ONU no se aplica a Serbia (porque, nuevamente, ustedes, grandes líderes, piensan que no debería), entonces, ¿con base a qué acuerdo/resolución/principio debemos actuar?", tuiteó Brnabic.

"¿O se supone que debemos mirar su horóscopo para adivinar sus deseos y ayudar a salvar la paz mundial?", preguntó la primera ministra.

¿Qué dijo Escobar al comentar a Vucic?

Gabriel Escobar aseguró en una reciente entrevista que EE.UU. no ve con buenos ojos la posibilidad de que las fuerzas serbias regresen al territorio de Kosovo. "Nos oponemos categóricamente, lo rechazamos categóricamente, no lo apoyamos en absoluto. También quiero decir que Kosovo tiene garantías de seguridad muy sólidas por parte de EE.UU.", declaró Escobar durante el segundo día de su visita a la región, indicando que tales garantías "se manifiestan a través de la participación en la KFOR".

Sus palabras tuvieron lugar al comentar el anuncio del presidente de Serbia, Aleksandar Vucic, quien declaró que Belgrado quiere solicitar a la KFOR, la misión de la OTAN para el mantenimiento de la paz en Kosovo, el despliegue de militares serbios en la autoproclamada república de Kosovo.

Cuando Vucic anunció su intención de aplicar la medida, también señaló que sabía con antelación que la solicitud sería rechazada. Al mismo tiempo, el mandatario subrayó que esto "no es una posibilidad, sino una obligación para la KFOR", refiriéndose a la resolución del Consejo de Seguridad, que fue aprobada en junio de 1999 y que fijó el despliegue de la misión pacificadora internacional, y establece que Belgrado podría enviar un contingente de seguridad a Kosovo tras la desmilitarización del llamado Ejército de Liberación de Kosovo y la salida de las fuerzas serbias.