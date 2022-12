Las principales novedades de la 'ley de familias' en la que avanza España

El Gobierno de España aprobó el martes el anteproyecto de la 'ley de familias'. La iniciativa, liderada por el Ministerio de Derechos Sociales, fue acordada entre los dos socios de Gobierno, el Partido Socialista y Unidas Podemos, y ve la luz con tres meses de retraso.

La titular de Derechos Sociales, Ione Belarra, se mostró satisfecha con la norma, si bien rebaja algunas de sus expectativas.

Estas son las principales novedades:

Ampliación de la ayuda de 100 euros

Se amplía la ayuda de 100 euros por cada hijo menor de tres años a las madres que se encuentren desempleadas, siempre que hayan cotizado o cobrado el subsidio de desempleo al menos un día el mes del nacimiento. Hasta ahora solo recibían esta deducción las madres que se encontraban trabajando. La medida alcanzará a unas 250.000 familias.

Permiso parental de ocho semanas

Se establece un nuevo permiso parental de ocho semanas para los progenitores de menores de hasta ocho años que podrá disfrutarse de forma continua o discontinua. No será remunerado.

✅ Hoy aprobamos en Consejo de Ministras y Ministros el Anteproyecto de #LeyFamilias, una ley que:👉🏿 Reconoce la diversidad familiar👉🏿 Fomenta la conciliación👉🏿 Mejora la protección social y económica de las familiasPrincipales medidas ⤵️ pic.twitter.com/owxb4CW5L9 — Ministerio de Igualdad (@IgualdadGob) December 13, 2022

Más familias numerosas

La norma amplía los supuestos de familias numerosas, que tienen acceso a ayudas especiales, a las monoparentales con dos hijos, a aquellas con dos adultos y dos niños cuando uno de los miembros tenga una discapacidad, y a las que estén encabezadas por una víctima de violencia de género o por un progenitor con la custodia exclusiva sin derecho a pensión de alimentos. Hasta ahora solo se incluía a las familias con tres o más hijos.

Equiparación de parejas de hecho

Se equiparan las parejas de hecho a los matrimonios en el permiso de 15 días retribuido después de registrar la unión.

Equiparación de parejas del mismo sexo

Los hijos de parejas no casadas podrán ser inscritos en el registro por el progenitor no gestante. Hasta ahora era una posibilidad de la que disfrutaban las parejas heterosexuales, no así las del mismo sexo, que debían proceder con posterioridad a realizar los trámites de adopción del menor gestado por su pareja.

Límites al pin parental

La nueva ley prohíbe que los tutores de los menores veten su acceso a contenido relacionados con la diversidad familiar, poniendo así límites al conocido como 'pin parental' en los centros educativos.

Menos permiso para cuidar y sin aumento de permiso por maternidad

A pesar de los avances que recoge la nueva legislación, algunas de las aspiraciones del Ministerio de Ione Belarra no han sido finalmente recogidas en el anteproyecto. Se trata del permiso retribuido para cuidar a familiares durante siete días al año y de que la baja maternal de las familias monoparentales se ampliara a las 32 semanas.

En el primer caso queda limitado a cinco días, que es el mínimo obligatorio recogido por la directiva europea sobre conciliación. En el segundo caso, se pretendía que en las familias monoparentales el permiso de paternidad o maternidad pudiera ser el doble del que disfrutan las familias con dos progenitores, aduciendo que se trata de un derecho del menor, que en estos casos solo puede ser cuidado por uno de sus padres la mitad del tiempo. Los socialistas se han negado aduciendo que perjudicaría a las mujeres en el mercado laboral.

